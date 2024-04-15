Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение

Подъем воды в реке продолжается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«16 апреля уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достиг критериев опасного явления „половодье“ (800 см). На 8.00 16 апреля уровень воды составил 808 см над нулем поста», — говорится в предупреждении на сайте.

Подъем воды продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

Опасность подтоплений сохраняется в населенных пунктах Тюменской области. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды в реке Ишим.