15 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение

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Уровень воды в реке Тобол на 25 апреля. Курган., паводок, река тобол
Подъем воды в реке продолжается Фото:
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Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«16 апреля уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достиг критериев опасного явления „половодье“ (800 см). На 8.00 16 апреля уровень воды составил 808 см над нулем поста», — говорится в предупреждении на сайте.

Подъем воды продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

Опасность подтоплений сохраняется в населенных пунктах Тюменской области. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды в реке Ишим.

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Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка в Тюменской области на утро 16 апреля составил 808 сантиметров и превысил опасные значения. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «16 апреля уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достиг критериев опасного явления „половодье“ (800 см). На 8.00 16 апреля уровень воды составил 808 см над нулем поста», — говорится в предупреждении на сайте. Подъем воды продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. Опасность подтоплений сохраняется в населенных пунктах Тюменской области. Утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды в реке Ишим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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