15 апреля 2024

МЧС объявило срочную эвакуацию в Тюменской области

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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., мост, паводок, река тобол, весна
На реку Ишим надвигается критический подъем воды (архивное фото) Фото:
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В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий.

«На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории.

Разлив реки грозит подтоплению деревням и селам в Ишимском районе. Местные власти публикуют списки населенных пунктов, подверженных затоплению. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились.

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В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий. «На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории. Разлив реки грозит подтоплению деревням и селам в Ишимском районе. Местные власти публикуют списки населенных пунктов, подверженных затоплению. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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