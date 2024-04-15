МЧС объявило срочную эвакуацию в Тюменской области

16 апреля 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

На реку Ишим надвигается критический подъем воды (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий. «На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории. Разлив реки грозит подтоплению деревням и селам в Ишимском районе. Местные власти публикуют списки населенных пунктов, подверженных затоплению. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий. «На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории. Разлив реки грозит подтоплению деревням и селам в Ишимском районе. Местные власти публикуют списки населенных пунктов, подверженных затоплению. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились.