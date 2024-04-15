МЧС объявило срочную эвакуацию в Тюменской области

В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий.
«На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории.
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В Тюменской области в реке Ишим зафиксирован критический подъем воды. Региональное Управление МЧС объявило срочную эвакуацию жителей из опасных территорий. «На реку Ишим идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь!» — сообщает ведомство в смс-рассылке жителям региона. Рекомендовано взять с собой документы и ценные вещи и покинуть опасные территории. Разлив реки грозит подтоплению деревням и селам в Ишимском районе. Местные власти публикуют списки населенных пунктов, подверженных затоплению. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились.