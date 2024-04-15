15 апреля 2024

В челябинском районе отменили режим ЧС, введенный из-за паводка

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Паводок. Челябинская область, потоп, конная повозка, телега, паводок, наводнение
Паводок постепенно покидает юг Челябинской области Фото:
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В Нагайбакском районе Челябинской области отменили режим ЧС. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

«Режим чрезвычайной ситуации отменен в Нагайбакском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава района Егор Тимофеев. В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — сообщили в пресс-службе министерства.

Режим ЧС в Нагайбакском районе был введен 6 апреля. Также вводился и был отменен режим ЧС в Варненском, Брединском, Кизильском районах и в Троицке.

Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского и Чесменского районов. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

За сутки с 15 на 16 апреля вода полностью покинула территорию 19 приусадебных участков в селе Париж Нагайбакского района и поселке Бажово Копейского городского округа. Восстановлено автомобильное сообщение в поселок Александровский Кизильского района.

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В Нагайбакском районе Челябинской области отменили режим ЧС. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «Режим чрезвычайной ситуации отменен в Нагайбакском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава района Егор Тимофеев. В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — сообщили в пресс-службе министерства. Режим ЧС в Нагайбакском районе был введен 6 апреля. Также вводился и был отменен режим ЧС в Варненском, Брединском, Кизильском районах и в Троицке. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского и Чесменского районов. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе. За сутки с 15 на 16 апреля вода полностью покинула территорию 19 приусадебных участков в селе Париж Нагайбакского района и поселке Бажово Копейского городского округа. Восстановлено автомобильное сообщение в поселок Александровский Кизильского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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