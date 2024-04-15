В челябинском районе отменили режим ЧС, введенный из-за паводка

В Нагайбакском районе Челябинской области отменили режим ЧС. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.
«Режим чрезвычайной ситуации отменен в Нагайбакском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава района Егор Тимофеев. В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — сообщили в пресс-службе министерства.
Режим ЧС в Нагайбакском районе был введен 6 апреля. Также вводился и был отменен режим ЧС в Варненском, Брединском, Кизильском районах и в Троицке.
Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Верхнеуральского, Чебаркульского и Чесменского районов. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.
За сутки с 15 на 16 апреля вода полностью покинула территорию 19 приусадебных участков в селе Париж Нагайбакского района и поселке Бажово Копейского городского округа. Восстановлено автомобильное сообщение в поселок Александровский Кизильского района.
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