05 апреля 2024

Режим ЧС из-за паводка введен в пяти районах Челябинской области

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Наводнение в Ишиме, 15.04.2016, ишим, паводок, наводнение
Ситуация с паводком в Челябинской области остается непростой Фото:
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В Челябинской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка введен в пяти районах: Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском, а также в Троицке. Об этом 6 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В ночь на 6 апреля на реке Кабанка в Пластовском районе размыло запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка. Подтопленными остаются десять домов и 14 приусадебных участков. Пострадавших нет.

В Челябинской области с начала паводка эвакуировано 234 человека, подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На особом контроле находятся семь населенных пунктов Челябинской области в Варненском, Брединском, Нагайбакском и Уйском районах.

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В Челябинской области режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка введен в пяти районах: Варненском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском, а также в Троицке. Об этом 6 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. В ночь на 6 апреля на реке Кабанка в Пластовском районе размыло запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка. Подтопленными остаются десять домов и 14 приусадебных участков. Пострадавших нет. В Челябинской области с начала паводка эвакуировано 234 человека, подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков, сообщили 6 апреля в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На особом контроле находятся семь населенных пунктов Челябинской области в Варненском, Брединском, Нагайбакском и Уйском районах.
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Ссылки по теме
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