Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра.
«Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского.
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Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра. «Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского. Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч. Высота дамбы в селе Казанское сейчас составляет чуть менее 10 метров. Ранее URA.RU писало, что жители села Казанское массово вакцинируются из-за паводка.