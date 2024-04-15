15 апреля 2024

Жителей тюменского села из-за паводка лишили работы и отправили строить дамбу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в селе. Казанское
Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч Фото:
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Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра.

«Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского.

Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч. Высота дамбы в селе Казанское сейчас составляет чуть менее 10 метров. Ранее URA.RU писало, что жители села Казанское массово вакцинируются из-за паводка.

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Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра. «Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского. Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч. Высота дамбы в селе Казанское сейчас составляет чуть менее 10 метров. Ранее URA.RU писало, что жители села Казанское массово вакцинируются из-за паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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