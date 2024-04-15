Жителей тюменского села из-за паводка лишили работы и отправили строить дамбу. Видео

16 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра. «Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского. Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч. Высота дамбы в селе Казанское сейчас составляет чуть менее 10 метров. Ранее URA.RU писало, что жители села Казанское массово вакцинируются из-за паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Казанского района Тюменской область бросили работу и хозяйство из-за необходимости ежедневно укреплять дамбу. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель районного центра. «Здесь собрались все жители Казанского района, помогаем добровольно в укреплении дамбы. Насыпаем песок в мешки, кладем их на дамбу. И так порядка недели уже. Мы каждый день здесь и занимаемся только этим», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Казанского. Добровольцы уже собрали около 10 тысяч мешков, необходимо еще 20 тысяч. Высота дамбы в селе Казанское сейчас составляет чуть менее 10 метров. Ранее URA.RU писало, что жители села Казанское массово вакцинируются из-за паводка.