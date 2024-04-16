Пятиклассник пытался зарезать мать, которая заставляла его делать уроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Полиция разбирается в ситуации того, что школьник пытался напасть с ножом на свою мать Фото:

В подмосковном Орехово-Зуеве 12-летний школьник напал с ножом на свою мать, потому что та заставляла его делать домашнее задание. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, мальчика отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Пацан настолько не хотел учиться и нервничал из-за маминого воспитания, что схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине», — передает telegram-канал. Отмечается, что мальчик угрожал матери, что сначала убьет ее, а потом себя, если та не отстанет от него.

Женщина вызвала полицейских и скорую помощь. Ребенок был доставлен в психиатрическую больницу. На данный момент врачи выясняют, есть ли у мальчика отклонения, также в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковном Орехово-Зуеве 12-летний школьник напал с ножом на свою мать, потому что та заставляла его делать домашнее задание. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, мальчика отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пацан настолько не хотел учиться и нервничал из-за маминого воспитания, что схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине», — передает telegram-канал. Отмечается, что мальчик угрожал матери, что сначала убьет ее, а потом себя, если та не отстанет от него. Женщина вызвала полицейских и скорую помощь. Ребенок был доставлен в психиатрическую больницу. На данный момент врачи выясняют, есть ли у мальчика отклонения, также в ситуации разбираются сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...