Пятиклассник пытался зарезать мать, которая заставляла его делать уроки

16 апреля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Полиция разбирается в ситуации того, что школьник пытался напасть с ножом на свою мать Фото: Анна Майорова © URA.RU В подмосковном Орехово-Зуеве 12-летний школьник напал с ножом на свою мать, потому что та заставляла его делать домашнее задание. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, мальчика отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пацан настолько не хотел учиться и нервничал из-за маминого воспитания, что схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине», — передает telegram-канал. Отмечается, что мальчик угрожал матери, что сначала убьет ее, а потом себя, если та не отстанет от него. Женщина вызвала полицейских и скорую помощь. Ребенок был доставлен в психиатрическую больницу. На данный момент врачи выясняют, есть ли у мальчика отклонения, также в ситуации разбираются сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Орехово-Зуеве 12-летний школьник напал с ножом на свою мать, потому что та заставляла его делать домашнее задание. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, мальчика отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Пацан настолько не хотел учиться и нервничал из-за маминого воспитания, что схватил на кухне нож, стал кричать и угрожать женщине», — передает telegram-канал. Отмечается, что мальчик угрожал матери, что сначала убьет ее, а потом себя, если та не отстанет от него. Женщина вызвала полицейских и скорую помощь. Ребенок был доставлен в психиатрическую больницу. На данный момент врачи выясняют, есть ли у мальчика отклонения, также в ситуации разбираются сотрудники полиции.