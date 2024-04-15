Прокурор Назаров из-за паводка посетил три курганских округа

Прокурор Курганской области Андрей Назаров лично проверил условия в Кетовском, Звериноголовском и Притобольном муниципальных округах, находящихся в зоне затопления и под угрозой затопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокурором области осуществлен выезд в Кетовский, Звериноголовский, Притобольный муниципальные округа, находящиеся в зоне затопления и под угрозой затопления, посещены пункты временного размещения граждан», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сотрудники ведомства приняли 533 обращения граждан по вопросам оказания правовой помощи, связанной с паводком.
В ведомстве отметили, что Андрей Назаров держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Представители прокуратуры развернули мобильные приемные в пунктах временного размещения. Больше всего обращений поступило из Кетовского округа и Кургана — 180 и 182 соответственно. Также на территориях, находящихся в зоне затопления, действует «горячая линия» прокуратуры. Представители прокуратуры добавили, что их сотрудники вместе с полицейскими проводят подворовые обходы.
Ранее прокуратура потребовала от регоператора «Чистый город» вывезти мусор с потенциально подтопляемых территорий и увеличить там активность. Требования были выполнены. Также представители ведомства проверяют информацию о несанкционированных свалках и необоснованным повышением цен на товары первой необходимости и воду.
В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров лично проверил условия в Кетовском, Звериноголовском и Притобольном муниципальных округах, находящихся в зоне затопления и под угрозой затопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурором области осуществлен выезд в Кетовский, Звериноголовский, Притобольный муниципальные округа, находящиеся в зоне затопления и под угрозой затопления, посещены пункты временного размещения граждан», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сотрудники ведомства приняли 533 обращения граждан по вопросам оказания правовой помощи, связанной с паводком. В ведомстве отметили, что Андрей Назаров держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Представители прокуратуры развернули мобильные приемные в пунктах временного размещения. Больше всего обращений поступило из Кетовского округа и Кургана — 180 и 182 соответственно. Также на территориях, находящихся в зоне затопления, действует «горячая линия» прокуратуры. Представители прокуратуры добавили, что их сотрудники вместе с полицейскими проводят подворовые обходы. Ранее прокуратура потребовала от регоператора «Чистый город» вывезти мусор с потенциально подтопляемых территорий и увеличить там активность. Требования были выполнены. Также представители ведомства проверяют информацию о несанкционированных свалках и необоснованным повышением цен на товары первой необходимости и воду. В Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.