09 апреля 2024

Прокуратура заставила регоператора, на которого жаловались курганцы, убрать мусор

Прокуратура вынесла представление курганскому регоператору «Чистый город»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура вынесла представление руководителю ООО «Чистый город» Фото:
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров внес представление в адрес руководителя регоператора ООО «Чистый город» с требованием вывезти мусор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее курганцы жаловались на регоператора, который отказался в срочном порядке вывозить отходы из контейнера, которые могут разнестись по округе из-за паводка.

«Анализ обращений свидетельствует о ненадлежащей работе ООО „Чистый город“ по вывозу мусора из контейнеров. Отходы с переполненных контейнеров и мусороперегрузочных станций, незащищенных от воздействия погодных условий, при воздействии вод могут повлечь негативные последствия. В связи с этим прокурор Андрей Назаров внес представление в адрес руководителя организации, потребовав устранить нарушения», — сообщили на сайте ведомства.

Ранее курганцы из СНТ «КМЗ-1» пожаловались, что регоператор отказался в срочном порядке вывозить отходы из контейнера. По словам местной жительницы, мусор образовался буквально за сутки из-за того, что дачники начали собирать вещи, а лишнее выносить к контейнеру. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что мусор в виде бутылок и пакетов может стать причиной усиления паводка. Глава региона попросил граждан убрать свои участки и прилегающие к ним территории, а также откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями.

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Прокурор Курганской области Андрей Назаров внес представление в адрес руководителя регоператора ООО «Чистый город» с требованием вывезти мусор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее курганцы жаловались на регоператора, который отказался в срочном порядке вывозить отходы из контейнера, которые могут разнестись по округе из-за паводка. «Анализ обращений свидетельствует о ненадлежащей работе ООО „Чистый город“ по вывозу мусора из контейнеров. Отходы с переполненных контейнеров и мусороперегрузочных станций, незащищенных от воздействия погодных условий, при воздействии вод могут повлечь негативные последствия. В связи с этим прокурор Андрей Назаров внес представление в адрес руководителя организации, потребовав устранить нарушения», — сообщили на сайте ведомства. Ранее курганцы из СНТ «КМЗ-1» пожаловались, что регоператор отказался в срочном порядке вывозить отходы из контейнера. По словам местной жительницы, мусор образовался буквально за сутки из-за того, что дачники начали собирать вещи, а лишнее выносить к контейнеру. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что мусор в виде бутылок и пакетов может стать причиной усиления паводка. Глава региона попросил граждан убрать свои участки и прилегающие к ним территории, а также откачать и вывезти все жидкие бытовые отходы до прихода воды, чтобы избежать заражений кишечными инфекциями.
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