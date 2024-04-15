Осужденного главного свердловского десантника освободили от тюрьмы. Фото

16 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерина освободили от наказания из-за участия в СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина освободили от наказания сразу после оглашения приговора в виде лишения свободы на девять лет. Причина освобождения — участие в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент агентства. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга также освободил Тетерина от штрафа в размере 25 миллионов рублей. «Причина освобождения от наказания — участие в СВО. Федеральный закон № 64-ФЗ», — пояснил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Тетерин уже уехал из суда. Утром 16 апреля суд назначил председателю свердловского отделения Союза десантников РФ девять лет лишения свободы. Прокурор запрашивал штраф в 30 млн рублей, но суд удовлетворил только 25 млн рублей. Под уголовное преследование Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, проверка выявила нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина освободили от наказания сразу после оглашения приговора в виде лишения свободы на девять лет. Причина освобождения — участие в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент агентства. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга также освободил Тетерина от штрафа в размере 25 миллионов рублей. «Причина освобождения от наказания — участие в СВО. Федеральный закон № 64-ФЗ», — пояснил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Тетерин уже уехал из суда. Утром 16 апреля суд назначил председателю свердловского отделения Союза десантников РФ девять лет лишения свободы. Прокурор запрашивал штраф в 30 млн рублей, но суд удовлетворил только 25 млн рублей. Под уголовное преследование Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, проверка выявила нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей.