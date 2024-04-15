15 апреля 2024

Осужденного главного свердловского десантника освободили от тюрьмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета Общественной палаты СО. Екатеринбург, тетерин евгений, портрет
Евгений Тетерина освободили от наказания из-за участия в СВО Фото:

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина освободили от наказания сразу после оглашения приговора в виде лишения свободы на девять лет. Причина освобождения — участие в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент агентства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга также освободил Тетерина от штрафа в размере 25 миллионов рублей. «Причина освобождения от наказания — участие в СВО. Федеральный закон № 64-ФЗ», — пояснил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Тетерин уже уехал из суда.

Утром 16 апреля суд назначил председателю свердловского отделения Союза десантников РФ девять лет лишения свободы. Прокурор запрашивал штраф в 30 млн рублей, но суд удовлетворил только 25 млн рублей.

Под уголовное преследование Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, проверка выявила нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей.

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Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина освободили от наказания сразу после оглашения приговора в виде лишения свободы на девять лет. Причина освобождения — участие в спецоперации РФ на Украине, передает корреспондент агентства. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга также освободил Тетерина от штрафа в размере 25 миллионов рублей. «Причина освобождения от наказания — участие в СВО. Федеральный закон № 64-ФЗ», — пояснил адвокат десантника Дмитрий Бушухин. Тетерин уже уехал из суда. Утром 16 апреля суд назначил председателю свердловского отделения Союза десантников РФ девять лет лишения свободы. Прокурор запрашивал штраф в 30 млн рублей, но суд удовлетворил только 25 млн рублей. Под уголовное преследование Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, проверка выявила нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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