Евгений Тетерин не признал свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина признали виновным по делу о взятке. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему девять лет лишения свободы, передает корреспондент URA.RU.

Суд счел доказанной вину Тетерина по трем эпизодам в рамках статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Гособвинитель запрашивал для Тетерина десять лет тюрьмы. Также из приговора следует, что Тетерин должен будет выплатить штраф — 25 млн рублей (прокуратура просила 30 млн).

Под уголовное преследование Тетерин попал в ноябре 2021 года. Основной эпизод дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии следствия, проверка выявила нарушения в его работе. Чтобы замять дело, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову. А тот, как считают силовики, — Тетерину. Десантник должен был отнести деньги представителю одного из надзорных ведомств.

Сначала суд отправил Тетерина в СИЗО, а затем его перевели под домашний арест. В 2022-м он отправился в зону российской спецоперации на Украине. Там он успел получить звание старшего лейтенанта, награду от президента РФ Владимира Путина (медаль «За храбрость» II степени) и боевое ранение. Из-за него офицеру пришлось вернуться в Екатеринбург, позже его признали негодным, а потом и совсем уволили со службы. Тетерин так и не признал свою вину.

Обновлено в 11:00: адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин сообщил журналистам, что Тетерин освобожден от тюрьмы и штрафа, поскольку имеет статус участника СВО.

Тетерин пришел в суд с вещами Фото: Сергей Бодров, URA.RU

Тетерин обнимается с женой, ожидая приговора. Рядом стоят друзья и его адвокат Фото: Сергей Бодров / URA.RU

Фото: Илья Московец / URA.RU