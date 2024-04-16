Историческое здание отдела эпидцентра в центре Челябинска приватизируют

Историческое здание отдела эпидемцентра на улице Свободы в Челябинске приватизируют. Как URA.RU заявила врио руководителя Межрегионального теруправления Росимущества по области Наталья Кадышева, здание является объектом культурного наследия регионального значения.
«После вынесения судом решения о принятии в казну РФ данного здания управление Росимущества проведет работы по формированию земельного участка под ним и регистрации права собственности РФ. Объект планируется включить в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ», — отметила Кадышева.
Памятник относится к периоду 1904—1907 годов. Здесь располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Здание было включено в реестр объектов культурного наследия народов РФ.
В марте Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области обратился в арбитражный суд региона с требованием обязать Росимущество принять здание в федеральную казну. За четыре года до этого, в 2020 году, актив был передан с баланса центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту в оперативное управление областного учреждения.
Кадастровая стоимость объекта, находящегося в доме № 165, составляет 9,9 млн рублей. По документам здесь располагается отдел по истреблению клопов, тараканов и блох. Однако в пресс-службе самого центра URA.RU пояснили, что такой отдел в структуре головного офиса не функционирует.
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