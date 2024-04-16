16 апреля 2024

Историческое здание отдела эпидцентра в центре Челябинска приватизируют

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с гастарбайтером Парвизом Кодировым. Свердловская область, Березовский , строители, строительные леса, гастарбайтер, строительная площадка, кодиров парвиз, рабочие, стройка
Историческое здание продадут после решения суда Фото:

Историческое здание отдела эпидемцентра на улице Свободы в Челябинске приватизируют. Как URA.RU заявила врио руководителя Межрегионального теруправления Росимущества по области Наталья Кадышева, здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«После вынесения судом решения о принятии в казну РФ данного здания управление Росимущества проведет работы по формированию земельного участка под ним и регистрации права собственности РФ. Объект планируется включить в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ», — отметила Кадышева.

Памятник относится к периоду 1904—1907 годов. Здесь располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Здание было включено в реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В марте Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области обратился в арбитражный суд региона с требованием обязать Росимущество принять здание в федеральную казну. За четыре года до этого, в 2020 году, актив был передан с баланса центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту в оперативное управление областного учреждения.

Кадастровая стоимость объекта, находящегося в доме № 165, составляет 9,9 млн рублей. По документам здесь располагается отдел по истреблению клопов, тараканов и блох. Однако в пресс-службе самого центра URA.RU пояснили, что такой отдел в структуре головного офиса не функционирует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Историческое здание отдела эпидемцентра на улице Свободы в Челябинске приватизируют. Как URA.RU заявила врио руководителя Межрегионального теруправления Росимущества по области Наталья Кадышева, здание является объектом культурного наследия регионального значения. «После вынесения судом решения о принятии в казну РФ данного здания управление Росимущества проведет работы по формированию земельного участка под ним и регистрации права собственности РФ. Объект планируется включить в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ», — отметила Кадышева. Памятник относится к периоду 1904—1907 годов. Здесь располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Здание было включено в реестр объектов культурного наследия народов РФ. В марте Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области обратился в арбитражный суд региона с требованием обязать Росимущество принять здание в федеральную казну. За четыре года до этого, в 2020 году, актив был передан с баланса центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту в оперативное управление областного учреждения. Кадастровая стоимость объекта, находящегося в доме № 165, составляет 9,9 млн рублей. По документам здесь располагается отдел по истреблению клопов, тараканов и блох. Однако в пресс-службе самого центра URA.RU пояснили, что такой отдел в структуре головного офиса не функционирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...