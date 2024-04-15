В тюменском селе, где ждут «большую воду», появились первые эвакуированные

Первые эвакуированные из-за паводка тюменцы прибыли в село Ильинка

16 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Пункт временного размещения в селе Ильинка Тюменской области рассчитан на 250 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР. «У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова. Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда. Численность жителей села Ильинка составляет более 1,5 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что село Ильинка станет первым пунктом, где разольются паводковые воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР. «У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова. Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда. Численность жителей села Ильинка составляет более 1,5 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что село Ильинка станет первым пунктом, где разольются паводковые воды.