В тюменском селе, где ждут «большую воду», появились первые эвакуированные

В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР.
«У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова.
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В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР. «У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова. Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда. Численность жителей села Ильинка составляет более 1,5 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что село Ильинка станет первым пунктом, где разольются паводковые воды.