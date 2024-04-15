15 апреля 2024

В тюменском селе, где ждут «большую воду», появились первые эвакуированные

Первые эвакуированные из-за паводка тюменцы прибыли в село Ильинка
© Служба новостей «URA.RU»
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Березка. Казанское
Пункт временного размещения в селе Ильинка Тюменской области рассчитан на 250 человек Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР.

«У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова.

Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда. Численность жителей села Ильинка составляет более 1,5 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что село Ильинка станет первым пунктом, где разольются паводковые воды.

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В селе Ильинка Тюменской области появились первые жители в пункте временного размещения (ПВР). Об этом URA.RU рассказала директор центра «Березка», где оборудован ПВР. «У нас уже эвакуировались два человека. Пункт временного размещения расположился в детском центре „Березка“, на втором этаже. Здесь есть все условия, в том числе и для детей», — рассказала URA.RU директор центра Галина Пиджакова. Пункт рассчитан на 250 человек, спальных мест — 81. Эвакуированным будет предоставляться еда. Численность жителей села Ильинка составляет более 1,5 тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что село Ильинка станет первым пунктом, где разольются паводковые воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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