Пермские власти готовят программу выдачи жилья работникам сельского хозяйства

Для развития сельского хозяйства важно удерживать кадры, уверен губернатор Прикамья (архивное фото) Фото: Сергей Русанов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю министерству агропромышленного комплекса доработать и представить до 1 июня региональный проект по развитию кадрового потенциала в части обеспечения жильем специалистов. Он должен учитывать и дополнять действующие федеральные меры поддержки», — отметил Махонин.

Сегодня глава Пермского огласил свое послание ежегодное послание заксобранию. Его выступление заняло около часа. Махонин кроме прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей.