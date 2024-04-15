15 апреля 2024

Пермские власти готовят программу выдачи жилья работникам сельского хозяйства

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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь
Для развития сельского хозяйства важно удерживать кадры, уверен губернатор Прикамья (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю министерству агропромышленного комплекса доработать и представить до 1 июня региональный проект по развитию кадрового потенциала в части обеспечения жильем специалистов. Он должен учитывать и дополнять действующие федеральные меры поддержки», — отметил Махонин.

Сегодня глава Пермского огласил свое послание ежегодное послание заксобранию. Его выступление заняло около часа. Махонин кроме прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному минагро разработать проект по развитию кадрового потенциала в сельхозотрасли. Об этом он заявил в ходе оглашения ежегодного послания, передает корреспондент URA.RU. «Поручаю министерству агропромышленного комплекса доработать и представить до 1 июня региональный проект по развитию кадрового потенциала в части обеспечения жильем специалистов. Он должен учитывать и дополнять действующие федеральные меры поддержки», — отметил Махонин. Сегодня глава Пермского огласил свое послание ежегодное послание заксобранию. Его выступление заняло около часа. Махонин кроме прочего, поручил создать в регионе спортивные объекты для проведения международных соревнований и сократить к 2030 году смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Он также сообщил, что Пермскому краю спишут федеральные кредиты на 13 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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