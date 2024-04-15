15 апреля 2024

Пермскому краю спишут федеральные долги на 13 млрд рублей

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Обещание списать долги регионам ранее дал Владимир Путин Фото:

Пермскому краю в рамках поручения президента России Владимира Путина могут списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей. Освободившиеся средства пойдут на реализацию важных проектов.

«По нашим расчетам, в ближайшее время нам должны списать 13 млрд рублей. Эти средства мы направим на реализацию важных проектов», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания заксобранию региона.

Поручение списать долги регионам дал президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля. Глава государства предложил списать две трети задолженности по кредитам. Списание при этом не затронет инфраструктурные кредиты.

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Пермскому краю в рамках поручения президента России Владимира Путина могут списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей. Освободившиеся средства пойдут на реализацию важных проектов. «По нашим расчетам, в ближайшее время нам должны списать 13 млрд рублей. Эти средства мы направим на реализацию важных проектов», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания заксобранию региона. Поручение списать долги регионам дал президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля. Глава государства предложил списать две трети задолженности по кредитам. Списание при этом не затронет инфраструктурные кредиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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