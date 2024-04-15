Пермскому краю спишут федеральные долги на 13 млрд рублей

16 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Обещание списать долги регионам ранее дал Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермскому краю в рамках поручения президента России Владимира Путина могут списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей. Освободившиеся средства пойдут на реализацию важных проектов. «По нашим расчетам, в ближайшее время нам должны списать 13 млрд рублей. Эти средства мы направим на реализацию важных проектов», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания заксобранию региона. Поручение списать долги регионам дал президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля. Глава государства предложил списать две трети задолженности по кредитам. Списание при этом не затронет инфраструктурные кредиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермскому краю в рамках поручения президента России Владимира Путина могут списать федеральные кредиты на 13 млрд рублей. Освободившиеся средства пойдут на реализацию важных проектов. «По нашим расчетам, в ближайшее время нам должны списать 13 млрд рублей. Эти средства мы направим на реализацию важных проектов», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодного послания заксобранию региона. Поручение списать долги регионам дал президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля. Глава государства предложил списать две трети задолженности по кредитам. Списание при этом не затронет инфраструктурные кредиты.