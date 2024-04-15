Пермский губернатор Махонин поручил минздраву края сократить смертность от рака

Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву сократить к 2030 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал во время своего послания краевому заксобранию.
«Поручаю минздраву сократить на 10% к 2030 году смертность от онкозаболеваний. Также необходимо сократить на 20% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — передает с церемонии послания корреспондент URA.RU.
Ранее минздрав Пермского края назвал болезни сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности в регионе. В 2022 году было выявлено 8 тысяч случаев заболеваний.
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Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву сократить к 2030 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал во время своего послания краевому заксобранию. «Поручаю минздраву сократить на 10% к 2030 году смертность от онкозаболеваний. Также необходимо сократить на 20% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — передает с церемонии послания корреспондент URA.RU. Ранее минздрав Пермского края назвал болезни сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности в регионе. В 2022 году было выявлено 8 тысяч случаев заболеваний.