Пермский губернатор Махонин поручил минздраву края сократить смертность от рака

Губернатор призвал сократить смертность в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву сократить к 2030 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал во время своего послания краевому заксобранию.

«Поручаю минздраву сократить на 10% к 2030 году смертность от онкозаболеваний. Также необходимо сократить на 20% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — передает с церемонии послания корреспондент URA.RU.

Ранее минздрав Пермского края назвал болезни сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности в регионе. В 2022 году было выявлено 8 тысяч случаев заболеваний.