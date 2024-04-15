15 апреля 2024

Пермский губернатор Махонин поручил минздраву края сократить смертность от рака

© Служба новостей «URA.RU»
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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор призвал сократить смертность в регионе Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву сократить к 2030 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал во время своего послания краевому заксобранию.

«Поручаю минздраву сократить на 10% к 2030 году смертность от онкозаболеваний. Также необходимо сократить на 20% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — передает с церемонии послания корреспондент URA.RU.

Ранее минздрав Пермского края назвал болезни сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности в регионе. В 2022 году было выявлено 8 тысяч случаев заболеваний.

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Губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минздраву сократить к 2030 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом он сказал во время своего послания краевому заксобранию. «Поручаю минздраву сократить на 10% к 2030 году смертность от онкозаболеваний. Также необходимо сократить на 20% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — передает с церемонии послания корреспондент URA.RU. Ранее минздрав Пермского края назвал болезни сердечно-сосудистой системы основной причиной смертности в регионе. В 2022 году было выявлено 8 тысяч случаев заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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