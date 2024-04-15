15 апреля 2024

Глава МЧС Куренков на вертолете осмотрит затопленные курганские территории. Видео

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Глава МЧС Александр Куренков начал облет затопленных территорий Курганской области Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.

«Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении.

Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении. Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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