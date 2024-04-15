Происшествия Глава МЧС Куренков на вертолете осмотрит затопленные курганские территории. Видео 16 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Глава МЧС Александр Куренков начал облет затопленных территорий Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении. Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении. Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям