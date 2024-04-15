Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России.
«Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении.
Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава МЧС России Александр Куренков на вертолете начали облет территорий, где из-за паводка сложилась наиболее сложная обстановка. Данная информация размещена в telegram-канале МЧС России. «Глава МЧС России с воздуха оценит паводковую обстановку в Курганской области. Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», — указано в сообщении. Куренков повторно из-за паводка прилетел в Курган 15 апреля. Он уже обсудил с губернатором оперативную обстановку. Следите за актуальной информации о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.