В ХМАО назвали прибыльные вакансии с зарплатой более 250 тысяч рублей

HeadHunter: продавцы машин в ХМАО могут зарабатывать более 250 тысяч рублей

16 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Зарплаты в размере более 250 тысяч рублей в ХМАО могут получать сотрудники автосалонов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе зарплаты в размере более 250 тысяч рублей могут получать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «Руководитель отдела продаж новых автомобилей в ХМАО может рассчитывать на зарплату от 250 тысяч рублей на руки. Столько же готовы платить HR-бизнес-партнеру, который взаимодействует с управленцами», — говорится в исследовании. Помимо представителей автомобильного бизнеса и HR, аналогичный доход могут ожидать и специалисты нефтяной отрасли. Например, заместители директора по производству также имеют возможность зарабатывать 250 тысяч рублей. Однако операторы по гидравлическому разрыву пласта могут претендовать на еще более высокую заработную плату, доходящую до 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых югорчане могут получать полмиллиона рублей. Тогда среди них оказались стоматологи-имплантологи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе зарплаты в размере более 250 тысяч рублей могут получать сотрудники автосалонов и HR-специалисты, занимающиеся работой с топ-менеджментом. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «Руководитель отдела продаж новых автомобилей в ХМАО может рассчитывать на зарплату от 250 тысяч рублей на руки. Столько же готовы платить HR-бизнес-партнеру, который взаимодействует с управленцами», — говорится в исследовании. Помимо представителей автомобильного бизнеса и HR, аналогичный доход могут ожидать и специалисты нефтяной отрасли. Например, заместители директора по производству также имеют возможность зарабатывать 250 тысяч рублей. Однако операторы по гидравлическому разрыву пласта могут претендовать на еще более высокую заработную плату, доходящую до 350 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых югорчане могут получать полмиллиона рублей. Тогда среди них оказались стоматологи-имплантологи.