Курганцы заметили, что вода из Тобола на шоссе Тюнина начала течь в другую сторону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы заметили, что течение реки Тобол в Кургане, который достиг уровня 748 см, сменилось и идет в другую сторону, нежели во время прошлых паводков, когда вода затопляла шоссе Тюнина. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом URA.RU, присутствующим на месте событий.

«Надо ему туда — в Тюмень течь, а оно в другую сторону. Обычно идет не в эту сторону Тобол. Раньше было по-другому. Наверное, мост забило, вода развернулась и сюда пошла», — обсуждают местные жители. Они также отметили, что ранее при уровне воды в реке 720 см асфальт на шоссе уже начинал подтапливаться.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе подбирается к опасной отметке. За сутки он вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.

Курганцы заметили необычное движение реки на подтопленном шоссе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные жители отмечают, что во время прошлых паводков вода текла в другую сторону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уровень воды Тобола в Кургане 16 апреля в обед составил 748 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU