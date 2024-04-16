Курганцев испугала смена направления воды в Тоболе. Фото, видео

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, паводок
Курганцы заметили, что вода из Тобола на шоссе Тюнина начала течь в другую сторону Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы заметили, что течение реки Тобол в Кургане, который достиг уровня 748 см, сменилось и идет в другую сторону, нежели во время прошлых паводков, когда вода затопляла шоссе Тюнина. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом URA.RU, присутствующим на месте событий.

«Надо ему туда — в Тюмень течь, а оно в другую сторону. Обычно идет не в эту сторону Тобол. Раньше было по-другому. Наверное, мост забило, вода развернулась и сюда пошла», — обсуждают местные жители. Они также отметили, что ранее при уровне воды в реке 720 см асфальт на шоссе уже начинал подтапливаться.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе подбирается к опасной отметке. За сутки он вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.

Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Курганцы заметили необычное движение реки на подтопленном шоссе
Фото:
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Местные жители отмечают, что во время прошлых паводков вода текла в другую сторону
Фото:
Перекрытие шоссе Тюнина. Курган
Уровень воды Тобола в Кургане 16 апреля в обед составил 748 см
Фото:

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Курганцы заметили, что течение реки Тобол в Кургане, который достиг уровня 748 см, сменилось и идет в другую сторону, нежели во время прошлых паводков, когда вода затопляла шоссе Тюнина. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом URA.RU, присутствующим на месте событий. «Надо ему туда — в Тюмень течь, а оно в другую сторону. Обычно идет не в эту сторону Тобол. Раньше было по-другому. Наверное, мост забило, вода развернулась и сюда пошла», — обсуждают местные жители. Они также отметили, что ранее при уровне воды в реке 720 см асфальт на шоссе уже начинал подтапливаться. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе подбирается к опасной отметке. За сутки он вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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