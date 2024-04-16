Курганцы заметили, что течение реки Тобол в Кургане, который достиг уровня 748 см, сменилось и идет в другую сторону, нежели во время прошлых паводков, когда вода затопляла шоссе Тюнина. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом URA.RU, присутствующим на месте событий.
«Надо ему туда — в Тюмень течь, а оно в другую сторону. Обычно идет не в эту сторону Тобол. Раньше было по-другому. Наверное, мост забило, вода развернулась и сюда пошла», — обсуждают местные жители. Они также отметили, что ранее при уровне воды в реке 720 см асфальт на шоссе уже начинал подтапливаться.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе подбирается к опасной отметке. За сутки он вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.
Курганцы заметили необычное движение реки на подтопленном шоссе
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Курганцы заметили, что течение реки Тобол в Кургане, который достиг уровня 748 см, сменилось и идет в другую сторону, нежели во время прошлых паводков, когда вода затопляла шоссе Тюнина. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом URA.RU, присутствующим на месте событий. «Надо ему туда — в Тюмень течь, а оно в другую сторону. Обычно идет не в эту сторону Тобол. Раньше было по-другому. Наверное, мост забило, вода развернулась и сюда пошла», — обсуждают местные жители. Они также отметили, что ранее при уровне воды в реке 720 см асфальт на шоссе уже начинал подтапливаться. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уровень воды в Тоболе подбирается к опасной отметке. За сутки он вырос почти на два метра, а на областной центр движутся большие объемы воды. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что из-за обострения паводковой обстановки ближайшие два-три дня будут наиболее сложными для Кургана. Вся актуальная информация по теме наводнения — в трансляции агентства.