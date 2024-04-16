В Тоболе продолжает прибывать вода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол к 12 часам 16 апреля вырос до 748 сантиметров. За два часа прирост три см. До опасного явления осталось 102 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе в Кургане на 12:00 составляет 748 см (+ 3 см за два часа)», — указано на сайте. В селе Бараба, откуда вода идет к областному центру, зафиксировал уровень в 372 см (+7 см).

Ранее URA.RU писало, что из-за тяжелой обстановки с паводком в Курган прилетел министр МЧС Александр Куренков. Он вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым на вертолете осмотрит затопленные территории. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

Уровень воды в Тоболе поднялся на 3 см за два часа Скрин: Геоинформационный портал Курганской области