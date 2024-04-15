Юристы «Макфы» подали 27 жалоб на арест активов холдинга Юревича

16 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Жалобы будут рассматриваться в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Юристы предприятий, входящих в холдинг «Макфа», подали 28 жалоб на арест имущества и счетов компаний. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Жалобы поступали в Центральный районный суд Челябинска с 4 по 15 апреля. Сейчас все они зарегистрированы. Содержание документов не разглашается, поскольку по требованию Генпрокуратуры процесс проводится в закрытом режиме. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристы предприятий, входящих в холдинг «Макфа», подали 28 жалоб на арест имущества и счетов компаний. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Жалобы поступали в Центральный районный суд Челябинска с 4 по 15 апреля. Сейчас все они зарегистрированы. Содержание документов не разглашается, поскольку по требованию Генпрокуратуры процесс проводится в закрытом режиме. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.