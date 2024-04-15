Губернатор Куйвашев объяснил, почему вышел из отпуска с бородой. Видео

Свердловский губернатор отрастил бороду ради «Автомобилиста»

16 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Необычный внешний вид Евгения Куйвашева удивил многих (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что отращивал бороду, с которой вышел из двухнедельного отпуска, на удачу: чтобы ХК «Автомобилист» прошел как можно дальше в Кубке Гагарина. Как только команда вылетела из розыгрыша, Куйвашев побрился. Его видеоселфи из рабочего кабинета в своем telegram-канале опубликовала пиарщица Аксана Панова. «Спасибо всем, ребята. Будем готовиться к следующему сезону, удачи вам всем. Ну, борода моя не помогла», — с улыбкой констатировал губернатор. Традиция не бриться во время плей-офф — до победы в финале или вылета — существует во многих спортивных лигах. Ее придерживаются не только сами спортсмены, но и болельщики. Как считается, это приносит удачу. Но «Авто» это не помогло. В решающем матче полуфинальной серии в Магнитогорске екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» 2:3. Куйвашев ездил на игру с целой делегацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что отращивал бороду, с которой вышел из двухнедельного отпуска, на удачу: чтобы ХК «Автомобилист» прошел как можно дальше в Кубке Гагарина. Как только команда вылетела из розыгрыша, Куйвашев побрился. Его видеоселфи из рабочего кабинета в своем telegram-канале опубликовала пиарщица Аксана Панова. «Спасибо всем, ребята. Будем готовиться к следующему сезону, удачи вам всем. Ну, борода моя не помогла», — с улыбкой констатировал губернатор. Традиция не бриться во время плей-офф — до победы в финале или вылета — существует во многих спортивных лигах. Ее придерживаются не только сами спортсмены, но и болельщики. Как считается, это приносит удачу. Но «Авто» это не помогло. В решающем матче полуфинальной серии в Магнитогорске екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» 2:3. Куйвашев ездил на игру с целой делегацией.