15 апреля 2024

Губернатор Куйвашев объяснил, почему вышел из отпуска с бородой. Видео

Свердловский губернатор отрастил бороду ради «Автомобилиста»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход с участием Евгения Куйвашева и Даурена Абаева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Необычный внешний вид Евгения Куйвашева удивил многих (архивное фото) Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что отращивал бороду, с которой вышел из двухнедельного отпуска, на удачу: чтобы ХК «Автомобилист» прошел как можно дальше в Кубке Гагарина. Как только команда вылетела из розыгрыша, Куйвашев побрился. Его видеоселфи из рабочего кабинета в своем telegram-канале опубликовала пиарщица Аксана Панова.

«Спасибо всем, ребята. Будем готовиться к следующему сезону, удачи вам всем. Ну, борода моя не помогла», — с улыбкой констатировал губернатор.

Традиция не бриться во время плей-офф — до победы в финале или вылета — существует во многих спортивных лигах. Ее придерживаются не только сами спортсмены, но и болельщики. Как считается, это приносит удачу. Но «Авто» это не помогло. В решающем матче полуфинальной серии в Магнитогорске екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» 2:3. Куйвашев ездил на игру с целой делегацией.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что отращивал бороду, с которой вышел из двухнедельного отпуска, на удачу: чтобы ХК «Автомобилист» прошел как можно дальше в Кубке Гагарина. Как только команда вылетела из розыгрыша, Куйвашев побрился. Его видеоселфи из рабочего кабинета в своем telegram-канале опубликовала пиарщица Аксана Панова. «Спасибо всем, ребята. Будем готовиться к следующему сезону, удачи вам всем. Ну, борода моя не помогла», — с улыбкой констатировал губернатор. Традиция не бриться во время плей-офф — до победы в финале или вылета — существует во многих спортивных лигах. Ее придерживаются не только сами спортсмены, но и болельщики. Как считается, это приносит удачу. Но «Авто» это не помогло. В решающем матче полуфинальной серии в Магнитогорске екатеринбуржцы проиграли «Металлургу» 2:3. Куйвашев ездил на игру с целой делегацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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