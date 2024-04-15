В течение нескольких часов вода залила дорогу между селами Ильинка и Афонькино Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Село Афонькино Тюменской области может остаться без сообщения с близлежащими селами и городами в ближайшие сутки. Как передают корреспонденты URA.RU с места событий, паводковые воды заливают дорогу между селами Ильинское и Афонькино.

«Вода стремительно заливает дорогу между селами Ильинское и Афонькино. Еще утром асфальт был сухой, а сейчас залит водой. Если дорогу зальет паводковыми водами, то жители села Афонькино останутся без связи с „большой землей“», — передают корреспонденты URA.RU.

По сообщению местных жителей, утром 16 апреля дорога между селами была сухой. Ранее URA.RU писало, что жители села Ильинка уже начали переезжать в пункты временного размещения.