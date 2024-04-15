Село Афонькино Тюменской области может остаться без сообщения с близлежащими селами и городами в ближайшие сутки. Как передают корреспонденты URA.RU с места событий, паводковые воды заливают дорогу между селами Ильинское и Афонькино.
«Вода стремительно заливает дорогу между селами Ильинское и Афонькино. Еще утром асфальт был сухой, а сейчас залит водой. Если дорогу зальет паводковыми водами, то жители села Афонькино останутся без связи с „большой землей“», — передают корреспонденты URA.RU.
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Село Афонькино Тюменской области может остаться без сообщения с близлежащими селами и городами в ближайшие сутки. Как передают корреспонденты URA.RU с места событий, паводковые воды заливают дорогу между селами Ильинское и Афонькино. «Вода стремительно заливает дорогу между селами Ильинское и Афонькино. Еще утром асфальт был сухой, а сейчас залит водой. Если дорогу зальет паводковыми водами, то жители села Афонькино останутся без связи с „большой землей“», — передают корреспонденты URA.RU. По сообщению местных жителей, утром 16 апреля дорога между селами была сухой. Ранее URA.RU писало, что жители села Ильинка уже начали переезжать в пункты временного размещения.