Власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников

Власти ХМАО планируют усилить защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения БПЛА (беспилотных летающих аппаратов). По поручению правительства Югры, руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам.
«Приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение угрозы применения беспилотных воздушных судов. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, субъектам транспортной инфраструктуры поручено организовать выполнение комплекса мер, направленных на противодействие беспилотных воздушных судов, составом сил и средств организаций», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев в интервью «Вестнику».
Военно-промышленная комиссия РФ утвердила перечень средств, которые могут быть использованы для защиты промышленных объектов от БПЛА. Смокарев не раскрыл, какие именно способы противодействия беспилотникам будут применять в ХМАО. Он добавил, что в настоящее время исполнительные органы Югры разрабатывают план мероприятий по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих аппаратов.
Ранее URA.RU писало, что над нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» был сбит беспилотник. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.
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