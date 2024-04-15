15 апреля 2024

Власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В ХМАО разрабатывают дополнительные меры для защиты предприятий ТЭК от беспилотников Фото:

Власти ХМАО планируют усилить защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения БПЛА (беспилотных летающих аппаратов). По поручению правительства Югры, руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам.

«Приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение угрозы применения беспилотных воздушных судов. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, субъектам транспортной инфраструктуры поручено организовать выполнение комплекса мер, направленных на противодействие беспилотных воздушных судов, составом сил и средств организаций», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев в интервью «Вестнику».

Военно-промышленная комиссия РФ утвердила перечень средств, которые могут быть использованы для защиты промышленных объектов от БПЛА. Смокарев не раскрыл, какие именно способы противодействия беспилотникам будут применять в ХМАО. Он добавил, что в настоящее время исполнительные органы Югры разрабатывают план мероприятий по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих аппаратов.

Ранее URA.RU писало, что над нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» был сбит беспилотник. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.

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Власти ХМАО планируют усилить защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения БПЛА (беспилотных летающих аппаратов). По поручению правительства Югры, руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам. «Приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение угрозы применения беспилотных воздушных судов. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, субъектам транспортной инфраструктуры поручено организовать выполнение комплекса мер, направленных на противодействие беспилотных воздушных судов, составом сил и средств организаций», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев в интервью «Вестнику». Военно-промышленная комиссия РФ утвердила перечень средств, которые могут быть использованы для защиты промышленных объектов от БПЛА. Смокарев не раскрыл, какие именно способы противодействия беспилотникам будут применять в ХМАО. Он добавил, что в настоящее время исполнительные органы Югры разрабатывают план мероприятий по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих аппаратов. Ранее URA.RU писало, что над нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» был сбит беспилотник. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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