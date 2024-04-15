Власти ХМАО усилят защиту нефтяных предприятий от атак беспилотников

16 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В ХМАО разрабатывают дополнительные меры для защиты предприятий ТЭК от беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО планируют усилить защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения БПЛА (беспилотных летающих аппаратов). По поручению правительства Югры, руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам. «Приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение угрозы применения беспилотных воздушных судов. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, субъектам транспортной инфраструктуры поручено организовать выполнение комплекса мер, направленных на противодействие беспилотных воздушных судов, составом сил и средств организаций», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев в интервью «Вестнику». Военно-промышленная комиссия РФ утвердила перечень средств, которые могут быть использованы для защиты промышленных объектов от БПЛА. Смокарев не раскрыл, какие именно способы противодействия беспилотникам будут применять в ХМАО. Он добавил, что в настоящее время исполнительные органы Югры разрабатывают план мероприятий по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих аппаратов. Ранее URA.RU писало, что над нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» был сбит беспилотник. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО планируют усилить защиту нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий от нападения БПЛА (беспилотных летающих аппаратов). По поручению правительства Югры, руководители нефтяных компаний разработают дополнительные меры для своевременного обнаружения дронов и противодействия их атакам. «Приняты дополнительные меры, направленные на предотвращение угрозы применения беспилотных воздушных судов. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса, субъектам транспортной инфраструктуры поручено организовать выполнение комплекса мер, направленных на противодействие беспилотных воздушных судов, составом сил и средств организаций», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности ХМАО Евгений Смокарев в интервью «Вестнику». Военно-промышленная комиссия РФ утвердила перечень средств, которые могут быть использованы для защиты промышленных объектов от БПЛА. Смокарев не раскрыл, какие именно способы противодействия беспилотникам будут применять в ХМАО. Он добавил, что в настоящее время исполнительные органы Югры разрабатывают план мероприятий по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих аппаратов. Ранее URA.RU писало, что над нефтеперерабатывающим заводом «Сургутнефтегаза» был сбит беспилотник. Предприятие расположено в городе Кириши Ленинградской области.