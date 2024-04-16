В Тюменской области объявлена срочная эвакуация населения

Жители юга Тюменской области должны эвакуироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением к жителям Казанского и Ишимского районов и города Ишима, призвав их срочно эвакуироваться. Видеообращение главы региона опубликовал инфоцентр правительства области.

«Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов. Воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию», — сообщил Александр Моор в ходе своего видеообращения.

Губернатор призвал жителей Ишима, Казанского, Ишимского районов собирать ценные вещи и переезжать в безопасное место. Ранее URA.RU писало, что вода уже заливает дороги между населенными пунктами на юге Тюменской области.