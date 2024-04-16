Школьников Ишима срочно переводят на дистант из-за паводка

Детей переводят на дистант из-за угроз наводнения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Школьников Ишима (Тюменская область), куда пришла «большая вода», с 17 апреля срочно переводят на дистанционное обучение. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«С 17 апреля школьники города Ишима с 1-го по 11-й классы переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од, обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий», — передает инфоцентр.

Из-за разлива реки Ишим жителей близлежащий населенных пунктов просят эвакуироваться. Уровень воды, пребывающей на территории, постоянно увеличивается.