Школьников Ишима срочно переводят на дистант из-за паводка

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Паводок в Афонькино. Афонькино
Детей переводят на дистант из-за угроз наводнения Фото:
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Школьников Ишима (Тюменская область), куда пришла «большая вода», с 17 апреля срочно переводят на дистанционное обучение. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«С 17 апреля школьники города Ишима с 1-го по 11-й классы переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од, обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий», — передает инфоцентр.

Из-за разлива реки Ишим жителей близлежащий населенных пунктов просят эвакуироваться. Уровень воды, пребывающей на территории, постоянно увеличивается.

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Школьников Ишима (Тюменская область), куда пришла «большая вода», с 17 апреля срочно переводят на дистанционное обучение. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «С 17 апреля школьники города Ишима с 1-го по 11-й классы переходят на дистанционное обучение. Согласно приказу от 16.04 2024 №288-од, обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий», — передает инфоцентр. Из-за разлива реки Ишим жителей близлежащий населенных пунктов просят эвакуироваться. Уровень воды, пребывающей на территории, постоянно увеличивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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