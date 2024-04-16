Кремль прокомментировал внесение Беркович в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов потому, что он руководствовался законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой закона. По критериям, которые они используют, лучше обращаться туда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. Они фигуранты уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стал спектакль «Финист Ясный Сокол».
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