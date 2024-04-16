Кремль прокомментировал внесение Беркович в список террористов и экстремистов

Песков: Росфинмониторинг опирался на закон, когда признал Беркович террористом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков Дмитрий. Сочи, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Росфинмониторинг руководствовался законном при вынесении решения Фото:

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов потому, что он руководствовался законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой закона. По критериям, которые они используют, лучше обращаться туда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. Они фигуранты уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стал спектакль «Финист Ясный Сокол».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов потому, что он руководствовался законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой закона. По критериям, которые они используют, лучше обращаться туда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. Они фигуранты уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стал спектакль «Финист Ясный Сокол».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...