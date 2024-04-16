Общество Кремль прокомментировал внесение Беркович в список террористов и экстремистов Песков: Росфинмониторинг опирался на закон, когда признал Беркович террористом 16 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Росфинмониторинг руководствовался законном при вынесении решения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов потому, что он руководствовался законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой закона. По критериям, которые они используют, лучше обращаться туда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. Они фигуранты уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стал спектакль «Финист Ясный Сокол». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов потому, что он руководствовался законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой закона. По критериям, которые они используют, лучше обращаться туда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сейчас Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО. Они фигуранты уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом для его возбуждения стал спектакль «Финист Ясный Сокол». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям