Суд продлил арест режиссера Беркович из-за спектакля, оправдывающего терроризм

Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Беркович до 10 марта 2024 года
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Евгения Беркович будет под арестом до 10 марта Фото:

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович до 10 марта 2024 года. Также был продлен арест сценаристу Светлане Перийчук.

«Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 10 марта 2024 года», — передает telegram-канал MSK1.RU. Уточняется, что девушки обвиняются в оправдании терроризма.

Ранее суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года. Причиной тому стала театральная постановка «Финист — Ясный Сокол», представленный в 2020 году. Спектакль повествовал о женщинах, которые вышли замуж за радикальных исламистов. Кроме того, в постановке пропагандировался радикальный феминизм.

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Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович до 10 марта 2024 года. Также был продлен арест сценаристу Светлане Перийчук. «Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 10 марта 2024 года», — передает telegram-канал MSK1.RU. Уточняется, что девушки обвиняются в оправдании терроризма. Ранее суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года. Причиной тому стала театральная постановка «Финист — Ясный Сокол», представленный в 2020 году. Спектакль повествовал о женщинах, которые вышли замуж за радикальных исламистов. Кроме того, в постановке пропагандировался радикальный феминизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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