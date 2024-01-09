Суд продлил арест режиссера Беркович из-за спектакля, оправдывающего терроризм

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович до 10 марта 2024 года. Также был продлен арест сценаристу Светлане Перийчук.
«Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 10 марта 2024 года», — передает telegram-канал MSK1.RU. Уточняется, что девушки обвиняются в оправдании терроризма.
Ранее суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года. Причиной тому стала театральная постановка «Финист — Ясный Сокол», представленный в 2020 году. Спектакль повествовал о женщинах, которые вышли замуж за радикальных исламистов. Кроме того, в постановке пропагандировался радикальный феминизм.
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