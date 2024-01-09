Суд продлил арест режиссера Беркович из-за спектакля, оправдывающего терроризм

Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Беркович до 10 марта 2024 года

09 января 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Евгения Беркович будет под арестом до 10 марта Фото: Станислав Красильников/ТАСС Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович до 10 марта 2024 года. Также был продлен арест сценаристу Светлане Перийчук. «Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 10 марта 2024 года», — передает telegram-канал MSK1.RU. Уточняется, что девушки обвиняются в оправдании терроризма. Ранее суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года. Причиной тому стала театральная постановка «Финист — Ясный Сокол», представленный в 2020 году. Спектакль повествовал о женщинах, которые вышли замуж за радикальных исламистов. Кроме того, в постановке пропагандировался радикальный феминизм.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссеру Евгении Беркович до 10 марта 2024 года. Также был продлен арест сценаристу Светлане Перийчук. «Замоскворецкий суд продлил арест режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук до 10 марта 2024 года», — передает telegram-канал MSK1.RU. Уточняется, что девушки обвиняются в оправдании терроризма. Ранее суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года. Причиной тому стала театральная постановка «Финист — Ясный Сокол», представленный в 2020 году. Спектакль повествовал о женщинах, которые вышли замуж за радикальных исламистов. Кроме того, в постановке пропагандировался радикальный феминизм.