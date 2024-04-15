15 апреля 2024

В Свердловской области построили более миллиона «квадратов» жилья за три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
Показатели по застройке выросли в полтора раза Фото:

В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 миллиона квадратных метров жилья, что на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«За первый квартал наши строители ввели 1,088 миллиона квадратных метров жилья. Из них 425 тысяч „квадратов“ дал Екатеринбург. Больший объем, практически 70%, приходится на индивидуальное жилье», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов. Он отметил, что стройка в полтора раза превышает показатели 2023 года.

За первые три месяца 2024 года на Среднем Урале возвели 5,5 тысячи индивидуальных домов. Активнее всего застраивается частный сектор в Екатеринбурге. Рост показателей связывают с соцпрограммами в регионе.

В УрФО с начала 2024-го застройщики сдали 2,95 млн квадратных метров жилья. Это превышает на 18,6% результаты прошлого года. В стадии строительства сейчас находятся 10,3 млн «квадратов».

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В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 миллиона квадратных метров жилья, что на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «За первый квартал наши строители ввели 1,088 миллиона квадратных метров жилья. Из них 425 тысяч „квадратов“ дал Екатеринбург. Больший объем, практически 70%, приходится на индивидуальное жилье», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов. Он отметил, что стройка в полтора раза превышает показатели 2023 года. За первые три месяца 2024 года на Среднем Урале возвели 5,5 тысячи индивидуальных домов. Активнее всего застраивается частный сектор в Екатеринбурге. Рост показателей связывают с соцпрограммами в регионе. В УрФО с начала 2024-го застройщики сдали 2,95 млн квадратных метров жилья. Это превышает на 18,6% результаты прошлого года. В стадии строительства сейчас находятся 10,3 млн «квадратов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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