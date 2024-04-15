В Свердловской области построили более миллиона «квадратов» жилья за три месяца

16 апреля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Показатели по застройке выросли в полтора раза Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 миллиона квадратных метров жилья, что на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «За первый квартал наши строители ввели 1,088 миллиона квадратных метров жилья. Из них 425 тысяч „квадратов“ дал Екатеринбург. Больший объем, практически 70%, приходится на индивидуальное жилье», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов. Он отметил, что стройка в полтора раза превышает показатели 2023 года. За первые три месяца 2024 года на Среднем Урале возвели 5,5 тысячи индивидуальных домов. Активнее всего застраивается частный сектор в Екатеринбурге. Рост показателей связывают с соцпрограммами в регионе. В УрФО с начала 2024-го застройщики сдали 2,95 млн квадратных метров жилья. Это превышает на 18,6% результаты прошлого года. В стадии строительства сейчас находятся 10,3 млн «квадратов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за первый квартал 2024 года построили 1,088 миллиона квадратных метров жилья, что на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «За первый квартал наши строители ввели 1,088 миллиона квадратных метров жилья. Из них 425 тысяч „квадратов“ дал Екатеринбург. Больший объем, практически 70%, приходится на индивидуальное жилье», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов. Он отметил, что стройка в полтора раза превышает показатели 2023 года. За первые три месяца 2024 года на Среднем Урале возвели 5,5 тысячи индивидуальных домов. Активнее всего застраивается частный сектор в Екатеринбурге. Рост показателей связывают с соцпрограммами в регионе. В УрФО с начала 2024-го застройщики сдали 2,95 млн квадратных метров жилья. Это превышает на 18,6% результаты прошлого года. В стадии строительства сейчас находятся 10,3 млн «квадратов».