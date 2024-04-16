Стало известно расписание матчей «Металлурга» с «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей финала Кубка Гагарина. Финальная серия начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске (Челябинская область).
«Серия до четырех побед между магнитогорским „Металлургом“ и ярославским „Локомотивом“ начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Затем две игры состоятся в Ярославле», — следует из информации на сайте лиги.
Затем команды в случае необходимости будут проводить по одной игре в Магнитогорске и Ярославле по очереди. Серия до четырех побед может продлиться от четырех до семи игр.
В полуфинале «Локомотив в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду.
Финал Кубка Гагарина. Расписание матчей (время уральское):
- 18 апреля — Магнитогорск, 19:00;
- 20 апреля — Магнитогорск, 16:00;
- 22 апреля — Ярославль, 21:00;
- 24 апреля — Ярославль, 21:00.
Дополнительные матчи, в случае необходимости:
- 26 апреля — Магнитогорск;
- 28 апреля — Ярославль;
- 30 апреля — Магнитогорск.
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