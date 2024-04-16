Стало известно расписание матчей «Металлурга» с «Локомотивом»

Финал Кубка Гагарина по хоккею стартует 18 апреля в Магнитогорске
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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (вторая игра). Магнитогорск, кхл, спорт, шарф болельщика, хк металлург, игра, хоккей
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина Фото:

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей финала Кубка Гагарина. Финальная серия начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске (Челябинская область).

«Серия до четырех побед между магнитогорским „Металлургом“ и ярославским „Локомотивом“ начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Затем две игры состоятся в Ярославле», — следует из информации на сайте лиги.

Затем команды в случае необходимости будут проводить по одной игре в Магнитогорске и Ярославле по очереди. Серия до четырех побед может продлиться от четырех до семи игр.

В полуфинале «Локомотив в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду.

Финал Кубка Гагарина. Расписание матчей (время уральское):

  • 18 апреля — Магнитогорск, 19:00;
  • 20 апреля — Магнитогорск, 16:00;
  • 22 апреля — Ярославль, 21:00;
  • 24 апреля — Ярославль, 21:00.

Дополнительные матчи, в случае необходимости:

  • 26 апреля — Магнитогорск;
  • 28 апреля — Ярославль;
  • 30 апреля — Магнитогорск.

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Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей финала Кубка Гагарина. Финальная серия начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске (Челябинская область). «Серия до четырех побед между магнитогорским „Металлургом“ и ярославским „Локомотивом“ начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Затем две игры состоятся в Ярославле», — следует из информации на сайте лиги. Затем команды в случае необходимости будут проводить по одной игре в Магнитогорске и Ярославле по очереди. Серия до четырех побед может продлиться от четырех до семи игр. В полуфинале «Локомотив в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду. Финал Кубка Гагарина. Расписание матчей (время уральское): Дополнительные матчи, в случае необходимости:
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Ссылки по теме
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