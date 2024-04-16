Стало известно расписание матчей «Металлурга» с «Локомотивом»

Финал Кубка Гагарина по хоккею стартует 18 апреля в Магнитогорске

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина Фото: Илья Московец © URA.RU

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание матчей финала Кубка Гагарина. Финальная серия начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске (Челябинская область).

«Серия до четырех побед между магнитогорским „Металлургом“ и ярославским „Локомотивом“ начнется 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Затем две игры состоятся в Ярославле», — следует из информации на сайте лиги.

Затем команды в случае необходимости будут проводить по одной игре в Магнитогорске и Ярославле по очереди. Серия до четырех побед может продлиться от четырех до семи игр.

В полуфинале «Локомотив в четырех матчах обыграл челябинский «Трактор». «Металлургу» для победы над екатеринбургским «Автомобилистом» потребовалось семь игр. После выхода «Металлурга» в финал Кубка губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области болеть за магнитогорскую команду.

Финал Кубка Гагарина. Расписание матчей (время уральское):

18 апреля — Магнитогорск, 19:00;

20 апреля — Магнитогорск, 16:00;

22 апреля — Ярославль, 21:00;

24 апреля — Ярославль, 21:00.

Дополнительные матчи, в случае необходимости:

26 апреля — Магнитогорск;

28 апреля — Ярославль;

30 апреля — Магнитогорск.