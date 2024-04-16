Какие реки после Урала и Тобола станут зоной для наводнений

Член-корр РАН Тишков: Алтай рискует стать зоной для наводнений

16 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Подтопления ожидаются также в верховье Енисея, отметил Аркадий Тишков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обь и Енисей могут принести в населенные пункты России дальнейшие подтопления. Это следующие реки после Урала (наводнение в результате паводка и прорыва дамбы в Оренбургской области), Тобола (паводок в Курганской области). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. «Какие дальше реки будут, — это несомненно бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений. И чаще всего это будет человеческий фактор, который мешает свободному пропуску стока реки. Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки. Также, конечно, будет центральная, средняя Сибирь, юг Сибири. И только потом может быть Дальний Восток, но это ближе уже к сезону дождей. Сейчас там период засухи и лесных пожаров, которые происходят также от человеческой бесхозяйственности», — объяснил Аркадий Тишков. Новость по теме В Тюменской области в двух реках значительно вырос уровень воды за сутки По словам главного научного сотрудника Института географии РАН, череда чрезвычайных ситуаций в результате весенних, летних и осенних паводков происходит ежегодно. «У нас ежегодно возникает в стране череда чрезвычайных ситуаций, связанных с поводками, весенними, где-то летними в связи с таянием ледников и снега в горах, где-то осенними, как на Дальнем Востоке, в связи с дождями и нарушением системы сдерживания воды лесами. Это когда их вырубают, в итоге сток становится очень быстрый и после ливня, ливневых дождей возникают паводки. То есть вся страна находится в зоне риска. Ежегодно заседает паводковая комиссия правительственная, которая дает указания о том, какие есть прогнозы на этот год и какие территории и населенные пункты ждут и какого уровня затопления. Паводок становится наводнением тогда, когда он приходит в населенные пункты и связан с человеком», — отметил Тишков. Член-корреспондент РАН добавил, что в поймах рек (часть долины, находящаяся выше русла) нельзя строить дома, так как они первыми становятся жертвами паводков. «Что происходит сейчас и происходит каждый год так или иначе связано с тем, что это не вода становится угрозой для человека, а человек идет навстречу своим проблемам, несчастьям и потерям. Нельзя застраивать поймы, ни низкие, ни средние. Есть участки, которые ежегодно заливаются, — это так называемая низкая пойма. Есть те, что раз в 10, 20, 30 лет. Например, для Оренбурга это уровень 7 метров. А есть участки, которые заливаются раз в 100 лет. Это происходит при большой воде и разных катастрофических явлениях, типа прорыва дамбы. Если мы говорим про Оренбург, то это уровень 11 метров. Но люди туда идут, рискуют. Тогда надо установить очень высокий коэффициент страхования всего того, что строится там, будь то садовое товарищество, будь то коттеджные поселки, будь то, как в Орске и в Оренбурге, многоэтажное строительство. Там 18-этажные дома стоят в пойме и сейчас они залиты. Это абсурд, это бесхозяйственность, это жадность человеческая, которая хочет быть поближе к воде. А сейчас государство начинает расхлебывать вот эту бесхозяйственность», — подчеркнул он. Вечером 15 апреля в Кургане в срочном порядке из-за паводка были эвакуированы жители микрорайона Тополя. Уровень воды, по данным на 16 апреля, в реке Тобол поднялся до 749 сантиметров. За сутки прирост составил 76 см. Прокуратура региона проверяет обращения жителей региона, пострадавших из-за паводка. Уже принято 533. В Кургане усилили дамбу против наводнения. В Тюменской области начинается эвакуация жителей из-за угрозы затопления. В регионе развернуты пункты временного размещения. Нуждающимся будут предоставлены питьевая вода, лекарства и продукты. В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обь и Енисей могут принести в населенные пункты России дальнейшие подтопления. Это следующие реки после Урала (наводнение в результате паводка и прорыва дамбы в Оренбургской области), Тобола (паводок в Курганской области). Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. «Какие дальше реки будут, — это несомненно бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений. И чаще всего это будет человеческий фактор, который мешает свободному пропуску стока реки. Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки. Также, конечно, будет центральная, средняя Сибирь, юг Сибири. И только потом может быть Дальний Восток, но это ближе уже к сезону дождей. Сейчас там период засухи и лесных пожаров, которые происходят также от человеческой бесхозяйственности», — объяснил Аркадий Тишков. По словам главного научного сотрудника Института географии РАН, череда чрезвычайных ситуаций в результате весенних, летних и осенних паводков происходит ежегодно. «У нас ежегодно возникает в стране череда чрезвычайных ситуаций, связанных с поводками, весенними, где-то летними в связи с таянием ледников и снега в горах, где-то осенними, как на Дальнем Востоке, в связи с дождями и нарушением системы сдерживания воды лесами. Это когда их вырубают, в итоге сток становится очень быстрый и после ливня, ливневых дождей возникают паводки. То есть вся страна находится в зоне риска. Ежегодно заседает паводковая комиссия правительственная, которая дает указания о том, какие есть прогнозы на этот год и какие территории и населенные пункты ждут и какого уровня затопления. Паводок становится наводнением тогда, когда он приходит в населенные пункты и связан с человеком», — отметил Тишков. Член-корреспондент РАН добавил, что в поймах рек (часть долины, находящаяся выше русла) нельзя строить дома, так как они первыми становятся жертвами паводков. «Что происходит сейчас и происходит каждый год так или иначе связано с тем, что это не вода становится угрозой для человека, а человек идет навстречу своим проблемам, несчастьям и потерям. Но люди туда идут, рискуют. Тогда надо установить очень высокий коэффициент страхования всего того, что строится там, будь то садовое товарищество, будь то коттеджные поселки, будь то, как в Орске и в Оренбурге, многоэтажное строительство. Там 18-этажные дома стоят в пойме и сейчас они залиты. Это абсурд, это бесхозяйственность, это жадность человеческая, которая хочет быть поближе к воде. А сейчас государство начинает расхлебывать вот эту бесхозяйственность», — подчеркнул он. Вечером 15 апреля в Кургане в срочном порядке из-за паводка были эвакуированы жители микрорайона Тополя. Уровень воды, по данным на 16 апреля, в реке Тобол поднялся до 749 сантиметров. За сутки прирост составил 76 см. Прокуратура региона проверяет обращения жителей региона, пострадавших из-за паводка. Уже принято 533. В Кургане усилили дамбу против наводнения. В Тюменской области начинается эвакуация жителей из-за угрозы затопления. В регионе развернуты пункты временного размещения. Нуждающимся будут предоставлены питьевая вода, лекарства и продукты. В Оренбургской области к утру 16 апреля уровень воды в реке Урал в селе Илек достиг отметки в 913 сантиметров, он повысился на пять сантиметров.