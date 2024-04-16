Полпред Якушев заявил об эвакуации тюменцев из-за паводка

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Владимир Якушев на Руссом экономическом форуме. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев проинспектировал работу по эвакуации тюменцев Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области с 16 апреля начинается эвакуация жителей из-за угрозы затопления. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает пресс-служба полпредства.

«В ближайшие дни ожидается осложнение паводковой обстановки, уровень воды поднимается в Тюменской области. Поэтому с сегодняшнего дня [16 апреля] проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, которые попадают в зону предполагаемого подтопления», — сказал Якушев.

По его словам, в Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Нуждающимся будут предоставлены питьевая вода, лекарства и продукты.

В регионе ожидается сильный подъем воды в Тоболе и Ишиме, из-за чего президент РФ Владимир Путин ранее лично связался с Моором, чтобы дать поручения по ожидаемой ЧС. Об эвакуации из опасных территорий заявляло и тюменское управление МЧС. А жителей Казанского района освободили от работы, отправив укреплять дамбу. Полная информация о паводке — в сюжете URA.RU.

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В Тюменской области с 16 апреля начинается эвакуация жителей из-за угрозы затопления. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает пресс-служба полпредства. «В ближайшие дни ожидается осложнение паводковой обстановки, уровень воды поднимается в Тюменской области. Поэтому с сегодняшнего дня [16 апреля] проводится эвакуация жителей из населенных пунктов, которые попадают в зону предполагаемого подтопления», — сказал Якушев. По его словам, в Тюменской области развернуты пункты временного размещения. Нуждающимся будут предоставлены питьевая вода, лекарства и продукты. В регионе ожидается сильный подъем воды в Тоболе и Ишиме, из-за чего президент РФ Владимир Путин ранее лично связался с Моором, чтобы дать поручения по ожидаемой ЧС. Об эвакуации из опасных территорий заявляло и тюменское управление МЧС. А жителей Казанского района освободили от работы, отправив укреплять дамбу. Полная информация о паводке — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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