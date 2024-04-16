Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на место главы Верховного суда

Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФ
Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщают СМИ.
«Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой», — говорится в заявлении комитета. Его приводит РИА Новости. Решение было принято единогласно.
Подносова — единственный человек, который подал документы на должность главы Верховного суда. Все, что о ней известно, — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.