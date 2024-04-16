Общество Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на место главы Верховного суда 16 апреля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 + Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФ Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации/http://council.gov.ru Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщают СМИ. «Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой», — говорится в заявлении комитета. Его приводит РИА Новости. Решение было принято единогласно. Подносова — единственный человек, который подал документы на должность главы Верховного суда. Все, что о ней известно, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщают СМИ. «Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой», — говорится в заявлении комитета. Его приводит РИА Новости. Решение было принято единогласно. Подносова — единственный человек, который подал документы на должность главы Верховного суда. Все, что о ней известно, — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям