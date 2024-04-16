Совфед одобрил кандидатуру Подносовой на место главы Верховного суда

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Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы ВС РФ Фото:

Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщают СМИ.

«Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой», — говорится в заявлении комитета. Его приводит РИА Новости. Решение было принято единогласно.

Подносова — единственный человек, который подал документы на должность главы Верховного суда. Все, что о ней известно, — в материале URA.RU.

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Профильный комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщают СМИ. «Конституционный комитет Совфеда поддержал кандидатуру Подносовой», — говорится в заявлении комитета. Его приводит РИА Новости. Решение было принято единогласно. Подносова — единственный человек, который подал документы на должность главы Верховного суда. Все, что о ней известно, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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