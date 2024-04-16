Запад изначально не верил в успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, сообщает американский журнал Foreign Affairs со ссылкой на источники. Вместо поддержки дипломатического урегулирования конфликта западные лидеры предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить военную помощь и усилить давление на Россию.
«Реакция Запада на эти переговоры была, безусловно, прохладной. Вашингтон и его союзники крайне скептически относились к перспективам дипломатического пути, исходящего из Стамбула… Вместо того чтобы принять стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад нарастил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе через постоянно ужесточающийся санкционный режим», — пишет издание.
Переговоры в Стамбуле были в марте 2022 года. Ключевым тогда стало то, что Киев принимает нейтральный статус и отказывается от иностранного оружия. Подробности — в материале URA.RU. Однако после отвода российских войск от Киева Украина разорвала предварительный договор о мире.
После этого глава Украины Владимир Зеленский узаконил запрет на переговоры с РФ. Президент России Владимир Путин при этом добавил, что его страна всегда открыта для реальных предложений. Предприниматель Илон Маск уверен, что именно лидер США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной, пишет RT.
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