В США рассказали, почему прервались переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

FA: США изначально не верили в успех переговоров в Стамбуле

16 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Переговоры между Россией и Украиной состоялись в марте 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад изначально не верил в успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, сообщает американский журнал Foreign Affairs со ссылкой на источники. Вместо поддержки дипломатического урегулирования конфликта западные лидеры предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить военную помощь и усилить давление на Россию. «Реакция Запада на эти переговоры была, безусловно, прохладной. Вашингтон и его союзники крайне скептически относились к перспективам дипломатического пути, исходящего из Стамбула… Вместо того чтобы принять стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад нарастил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе через постоянно ужесточающийся санкционный режим», — пишет издание. Переговоры в Стамбуле были в марте 2022 года. Ключевым тогда стало то, что Киев принимает нейтральный статус и отказывается от иностранного оружия. Подробности — в материале URA.RU. Однако после отвода российских войск от Киева Украина разорвала предварительный договор о мире. После этого глава Украины Владимир Зеленский узаконил запрет на переговоры с РФ. Президент России Владимир Путин при этом добавил, что его страна всегда открыта для реальных предложений. Предприниматель Илон Маск уверен, что именно лидер США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад изначально не верил в успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, сообщает американский журнал Foreign Affairs со ссылкой на источники. Вместо поддержки дипломатического урегулирования конфликта западные лидеры предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому нарастить военную помощь и усилить давление на Россию. «Реакция Запада на эти переговоры была, безусловно, прохладной. Вашингтон и его союзники крайне скептически относились к перспективам дипломатического пути, исходящего из Стамбула… Вместо того чтобы принять стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад нарастил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе через постоянно ужесточающийся санкционный режим», — пишет издание. Переговоры в Стамбуле были в марте 2022 года. Ключевым тогда стало то, что Киев принимает нейтральный статус и отказывается от иностранного оружия. Подробности — в материале URA.RU. Однако после отвода российских войск от Киева Украина разорвала предварительный договор о мире. После этого глава Украины Владимир Зеленский узаконил запрет на переговоры с РФ. Президент России Владимир Путин при этом добавил, что его страна всегда открыта для реальных предложений. Предприниматель Илон Маск уверен, что именно лидер США Джо Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной, пишет RT.