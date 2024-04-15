В Ноябрьске скончалась практикующая врач-педиатр. Фото

16 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Ноябрьской ЦГБ ушла из жизни врач-педиатр Татьяна Емельянова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) ушла из жизни действующий врач-педиатр Татьяна Емельянова. Она проработала в Ноябрьской больнице 36 лет, сообщает пресс-служба Ноябрьской городской больницы. «С прискорбием сообщаем о кончине уважаемой коллеги, врача-педиатра Татьяны Емельяновой. Она была не только высококлассным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь», — сообщают представители Ноябрьской ЦГБ в официальном telegram-канале. Коллектив Ноябрьской ЦГБ выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны. Ее теплый образ, доброта и профессионализм навсегда останутся в памяти благодарных пациентов и коллег. Ушла из жизни врач-педиатр Татьяна Алексеевна Емельянова telegram-канал «ЦГБ Ноябрьск»,t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) ушла из жизни действующий врач-педиатр Татьяна Емельянова. Она проработала в Ноябрьской больнице 36 лет, сообщает пресс-служба Ноябрьской городской больницы. «С прискорбием сообщаем о кончине уважаемой коллеги, врача-педиатра Татьяны Емельяновой. Она была не только высококлассным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь», — сообщают представители Ноябрьской ЦГБ в официальном telegram-канале. Коллектив Ноябрьской ЦГБ выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны. Ее теплый образ, доброта и профессионализм навсегда останутся в памяти благодарных пациентов и коллег.