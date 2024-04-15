В Ноябрьске (ЯНАО) ушла из жизни действующий врач-педиатр Татьяна Емельянова. Она проработала в Ноябрьской больнице 36 лет, сообщает пресс-служба Ноябрьской городской больницы.
«С прискорбием сообщаем о кончине уважаемой коллеги, врача-педиатра Татьяны Емельяновой. Она была не только высококлассным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь», — сообщают представители Ноябрьской ЦГБ в официальном telegram-канале.
Коллектив Ноябрьской ЦГБ выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны. Ее теплый образ, доброта и профессионализм навсегда останутся в памяти благодарных пациентов и коллег.
Ушла из жизни врач-педиатр Татьяна Алексеевна Емельянова
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В Ноябрьске (ЯНАО) ушла из жизни действующий врач-педиатр Татьяна Емельянова. Она проработала в Ноябрьской больнице 36 лет, сообщает пресс-служба Ноябрьской городской больницы. «С прискорбием сообщаем о кончине уважаемой коллеги, врача-педиатра Татьяны Емельяновой. Она была не только высококлассным специалистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым прийти на помощь», — сообщают представители Ноябрьской ЦГБ в официальном telegram-канале. Коллектив Ноябрьской ЦГБ выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны. Ее теплый образ, доброта и профессионализм навсегда останутся в памяти благодарных пациентов и коллег.