Появились слухи о ликвидации Буданова* на фронте: сколько раз глава ГУР был близок к смерти

ВС РФ могли уничтожить Буданова* или Сырского под Харьковом

16 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов* мог быть уничтожен ударом ВС РФ под Харьковом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по военному объекту возле Чугуева в Харьковской области. При этом, возможно, были ликвидированы высокопоставленные представители украинской армии, включая главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая связана российской ракетной атакой, а также вспомнило предыдущий случай, когда Буданов мог получить серьезное ранение. Удар ВС РФ по штабу ГУР Украины в Киеве — май 2023 года В июне прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов исчезли из публичного поля, после чего появились в исхудавшем состоянии, что могла говорить о возможных ранениях, либо отравлении. Украинские представители начали опровергать их исчезновение, но в то же время не смогли предъявить публике самого Буданова. Он не появлялся в публичном пространстве с момента удара России по бункеру ГУР 29 мая. Слухи о его гибели усилили украинские источники, готовящиеся к его похоронам. Источник в российских силовых структурах сообщал, что Буданова доставили в Германию для лечения в госпитале. По информации этого источника, раненый офицер находился в Берлине и его состояние оценивалось как тяжелое. Ракета могла попасть в соседний кабинет Буданова, но его удалось извлечь из-под завалов и доставить в Германию. Лечение проводилось в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе. Удар ВС РФ под Харьковом — апрель 2024 года По одной из украинских версий, начальник ГУР мог поехать с некой тайной инспекцией в город Чугуев. Согласно данным, там расположены крупные склады ВСУ и база подготовки украинских военнослужащих, включая возможных украинских диверсантов, которые, вероятно, готовы осуществлять атаки на российское приграничье в Брянской области. Также известно, что по центральным военным объектам ВСУ в Чугуеве был нанесен мощный ракетно-бомбовый удар, в результате чего все цели были уничтожены. Пока нет достоверных данных о судьбе Буданова, однако сообщается, что 15 апреля днем он прибыл для доклада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда информация о Буданове начала распространяться, в том числе через украинского общественного деятеля Сергея Стерненко, разговоры о главе ГУР и его ранениях стали осторожнее. Это вызвало рост интриги среди общественности. Вместо Буданова мог быть ликвидирован кто-то другой Согласно telegram-каналe «Военное дело», удар российской армии по полигону мог привести к ликвидации Александра Сырского. По данным канала, также могли пострадать украинские офицеры, хотя официальной информации пока не поступало. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар по военному объекту возле Чугуева в Харьковской области. При этом, возможно, были ликвидированы высокопоставленные представители украинской армии, включая главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая связана российской ракетной атакой, а также вспомнило предыдущий случай, когда Буданов мог получить серьезное ранение. В июне прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов исчезли из публичного поля, после чего появились в исхудавшем состоянии, что могла говорить о возможных ранениях, либо отравлении. Украинские представители начали опровергать их исчезновение, но в то же время не смогли предъявить публике самого Буданова. Он не появлялся в публичном пространстве с момента удара России по бункеру ГУР 29 мая. Слухи о его гибели усилили украинские источники, готовящиеся к его похоронам. Источник в российских силовых структурах сообщал, что Буданова доставили в Германию для лечения в госпитале. По информации этого источника, раненый офицер находился в Берлине и его состояние оценивалось как тяжелое. Ракета могла попасть в соседний кабинет Буданова, но его удалось извлечь из-под завалов и доставить в Германию. Лечение проводилось в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе. По одной из украинских версий, начальник ГУР мог поехать с некой тайной инспекцией в город Чугуев. Согласно данным, там расположены крупные склады ВСУ и база подготовки украинских военнослужащих, включая возможных украинских диверсантов, которые, вероятно, готовы осуществлять атаки на российское приграничье в Брянской области. Также известно, что по центральным военным объектам ВСУ в Чугуеве был нанесен мощный ракетно-бомбовый удар, в результате чего все цели были уничтожены. Пока нет достоверных данных о судьбе Буданова, однако сообщается, что 15 апреля днем он прибыл для доклада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда информация о Буданове начала распространяться, в том числе через украинского общественного деятеля Сергея Стерненко, разговоры о главе ГУР и его ранениях стали осторожнее. Это вызвало рост интриги среди общественности. Согласно telegram-каналe «Военное дело», удар российской армии по полигону мог привести к ликвидации Александра Сырского. По данным канала, также могли пострадать украинские офицеры, хотя официальной информации пока не поступало. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.