Скрин: Геоинформационный портал Курганской области
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В Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 752 см (+ 3 см за два часа). До опасного явления — 98 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составляет 752 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа — 378 см (+ 3 см). Ранее URA.RU писало, что к Кургане движется большая волна паводка. Ее осталось примерно около 50 км до города. «Хвост» паводка находится в районе сел Раскатиха и Межборное в Притобольном округе. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.