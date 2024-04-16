Уровень Тобола в Кургане в метре от опасной отметки. Скрин

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, теплица, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Вода в Тоболе подбирается к опасному явлению Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 752 см (+ 3 см за два часа). До опасного явления — 98 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале региона.

«Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составляет 752 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа — 378 см (+ 3 см).

Ранее URA.RU писало, что к Кургане движется большая волна паводка. Ее осталось примерно около 50 км до города. «Хвост» паводка находится в районе сел Раскатиха и Межборное в Притобольном округе. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

Уровень Тобола в Кургане превысил 7,5 метров
Уровень Тобола в Кургане превысил 7,5 метров

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В Кургане уровень воды в реке Тобол вырос до 752 см (+ 3 см за два часа). До опасного явления — 98 см. Соответствующая информация опубликована на геопортале региона. «Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составляет 752 см (+3 см за два часа)», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа — 378 см (+ 3 см). Ранее URA.RU писало, что к Кургане движется большая волна паводка. Ее осталось примерно около 50 км до города. «Хвост» паводка находится в районе сел Раскатиха и Межборное в Притобольном округе. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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