На фоне паводка жители Тюменской области начали скупать наборы для выживания

Тюменцы запасаются предметами, которые могут помочь при выживании в экстремальных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

На фоне ухудшения ситуации с подтоплениями в Тюменской области жители региона стали чаще покупать наборы для выживания, включающие в себя медикаменты, компасы, средства для разведения огня, ручные пилы и т. д. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В интернет-магазинах действительно выросло количество заказов из Тюменской области на наборы для выживания. Они бывают разных видов: для туристов, для охотников и т. д. В основном, тюменцы интересуются недорогими комплектами, которые состоят из аптечек, средств для разведения огня, компасов и т. д. Стоимость таких наборов начинается от 2000 рублей. Количество заказов на эти товары выросло после ухудшения паводковой ситуации», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что подобные наборы также продаются в обычных магазинах для охоты и рыбалки. Стоимость комплектов зависит от того, сколько предметов входит в тот или иной набор.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксировано ухудшение ситуации с подтоплениями. На этом фоне глава региона Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского районов срочно приступить к эвакуации из опасных зон.