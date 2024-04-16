Организатора «голой вечеринки» Ивлееву обвинили в дискредитации армии РФ

Протокол появился на официальном сайте суда
Блогера Анастасию Ивлееву обвинили в дискредитации российской армии. На нее составлен протокол.
«На Настю Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ», — сообщили в суде. Информация размещена на официальном сайте Тверского районного суда Москвы. Сообщается, что за этой ей придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.
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