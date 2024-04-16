Организатора «голой вечеринки» Ивлееву обвинили в дискредитации армии РФ

16 апреля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Протокол появился на официальном сайте суда Фото: Илья Московец © URA.RU Блогера Анастасию Ивлееву обвинили в дискредитации российской армии. На нее составлен протокол. «На Настю Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ», — сообщили в суде. Информация размещена на официальном сайте Тверского районного суда Москвы. Сообщается, что за этой ей придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогера Анастасию Ивлееву обвинили в дискредитации российской армии. На нее составлен протокол. «На Настю Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ», — сообщили в суде. Информация размещена на официальном сайте Тверского районного суда Москвы. Сообщается, что за этой ей придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.