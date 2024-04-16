Организатора «голой вечеринки» Ивлееву обвинили в дискредитации армии РФ

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Протокол появился на официальном сайте суда Фото:

Блогера Анастасию Ивлееву обвинили в дискредитации российской армии. На нее составлен протокол.

«На Настю Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ», — сообщили в суде. Информация размещена на официальном сайте Тверского районного суда Москвы. Сообщается, что за этой ей придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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Блогера Анастасию Ивлееву обвинили в дискредитации российской армии. На нее составлен протокол. «На Настю Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ», — сообщили в суде. Информация размещена на официальном сайте Тверского районного суда Москвы. Сообщается, что за этой ей придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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