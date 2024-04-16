Губернатор Вадим Шумков сообщил, что в ряде районов Курганской области большая вода поднялась до уровня 10 метров. Глава региона проинформировал, что данная водная масса идет на Курган. Сейчас уровень воды в Тоболе составляет 752 см. Об этом политик заявил в своем telegram-канале.
«В районе Кетово и еще ряде населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до 10 метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — сообщил Шумков своим подписчикам. Губернатор призвал курганцев эвакуироваться из мест возможного затопления. Уровень воды в Тоболе составляет 7,5 метра.
В качестве примера политик показал аэросъемку железнодорожного моста в южной части Кургана. Там, где утром 15 апреля была сухая территория, теперь стоит вода. «Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, <…> выезжайте из затопляемых территорий», — призвал Шумков.
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Губернатор Вадим Шумков сообщил, что в ряде районов Курганской области большая вода поднялась до уровня 10 метров. Глава региона проинформировал, что данная водная масса идет на Курган. Сейчас уровень воды в Тоболе составляет 752 см. Об этом политик заявил в своем telegram-канале. «В районе Кетово и еще ряде населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до 10 метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — сообщил Шумков своим подписчикам. Губернатор призвал курганцев эвакуироваться из мест возможного затопления. Уровень воды в Тоболе составляет 7,5 метра. В качестве примера политик показал аэросъемку железнодорожного моста в южной части Кургана. Там, где утром 15 апреля была сухая территория, теперь стоит вода. «Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, <…> выезжайте из затопляемых территорий», — призвал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что в Кургане вода в Тоболе поднялась за два часа на 2 см. Об этих и других событиях, связанных с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.