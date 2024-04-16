Курганский губернатор Шумков заявил о росте уровня Тобола до 10-метровой отметки. Фото

16 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков призвал курганцев эвакуироваться из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Вадим Шумков сообщил, что в ряде районов Курганской области большая вода поднялась до уровня 10 метров. Глава региона проинформировал, что данная водная масса идет на Курган. Сейчас уровень воды в Тоболе составляет 752 см. Об этом политик заявил в своем telegram-канале. «В районе Кетово и еще ряде населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до 10 метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — сообщил Шумков своим подписчикам. Губернатор призвал курганцев эвакуироваться из мест возможного затопления. Уровень воды в Тоболе составляет 7,5 метра. В качестве примера политик показал аэросъемку железнодорожного моста в южной части Кургана. Там, где утром 15 апреля была сухая территория, теперь стоит вода. «Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, <…> выезжайте из затопляемых территорий», — призвал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что в Кургане вода в Тоболе поднялась за два часа на 2 см. Об этих и других событиях, связанных с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. В Кургане река Тобол подтопила дачи у железнодорожного моста силаVправде (V. Шумков) . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Вадим Шумков сообщил, что в ряде районов Курганской области большая вода поднялась до уровня 10 метров. Глава региона проинформировал, что данная водная масса идет на Курган. Сейчас уровень воды в Тоболе составляет 752 см. Об этом политик заявил в своем telegram-канале. «В районе Кетово и еще ряде населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до 10 метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — сообщил Шумков своим подписчикам. Губернатор призвал курганцев эвакуироваться из мест возможного затопления. Уровень воды в Тоболе составляет 7,5 метра. В качестве примера политик показал аэросъемку железнодорожного моста в южной части Кургана. Там, где утром 15 апреля была сухая территория, теперь стоит вода. «Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось, <…> выезжайте из затопляемых территорий», — призвал Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что в Кургане вода в Тоболе поднялась за два часа на 2 см. Об этих и других событиях, связанных с паводком, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.