Департамент гражданской защиты отметил заслуги чиновника-бодибилдера
Ямальский чиновник занял призовые места на всероссийском турнире по бодибилдингу. Успехами своего сотрудника поделились в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
«Тимофей Паньшин выступил в категории „Пляжный бодибилдинг — абсолютная (атлетический бодибилдинг)“ и стал третьим. В категории „Фитнес-пары“ Тимофей занял второе место», — сказано в публикации.
Паньшин является действующим сотрудником департамента в должности главного специалиста-инспектора. Он работает в секторе надзорной деятельности.
На фотографии Паньшин справа
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