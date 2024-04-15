15 апреля 2024

Чиновник-бодибилдер из ЯНАО получил призы на конкурсе в Екатеринбурге

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Кубок Яшанькина. Пляжный бодибилдинг. Екатеринбург, бодибилдинг, красивое тело, рельефные мышцы, мускулатура, фбсо, федерация бодибилдинга
Департамент гражданской защиты отметил заслуги чиновника-бодибилдера Фото:

Ямальский чиновник занял призовые места на всероссийском турнире по бодибилдингу. Успехами своего сотрудника поделились в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«Тимофей Паньшин выступил в категории „Пляжный бодибилдинг — абсолютная (атлетический бодибилдинг)“ и стал третьим. В категории „Фитнес-пары“ Тимофей занял второе место», — сказано в публикации.

Паньшин является действующим сотрудником департамента в должности главного специалиста-инспектора. Он работает в секторе надзорной деятельности.

https://t.me/dgzipb/1406?single
На фотографии Паньшин справа
Фото:

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Ямальский чиновник занял призовые места на всероссийском турнире по бодибилдингу. Успехами своего сотрудника поделились в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. «Тимофей Паньшин выступил в категории „Пляжный бодибилдинг — абсолютная (атлетический бодибилдинг)“ и стал третьим. В категории „Фитнес-пары“ Тимофей занял второе место», — сказано в публикации. Паньшин является действующим сотрудником департамента в должности главного специалиста-инспектора. Он работает в секторе надзорной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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