Главный тренер «Локомотива» похвалил команду «Металлург» перед финальными играми

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин в ходе пресс-конференции 16 апреля назвал выход магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) в финал Кубка Гагарина заслуженным, а его наставника Андрея Разина — очень серьезным соперником. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
«Металлург» проводит очень хороший сезон, заслуженно вышел в финал. Это интересная и своеобразная команда. Я лично знаю Андрея Владимировича Разина. Очень серьезный соперник», — прокомментировал Никитин.
Никитин добавил, что следил за полуфинальной серией игр между «Металлургом» и «Автомобилистом», и что «Металлург» заслуженно прошел дальше. Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов также отметил, что «Металлург» — хорошая, быстрая команда, с хорошим нападением, с достаточно активными защитниками.
«Металлург» сыграет против «Локомотива» в финале Кубка Гагарина КХЛ серию до четырех побед. Первые две игры состоятся 18 и 20 апреля в Магнитогорске.
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