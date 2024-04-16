Bloomberg: экспорт российской нефти вырос до пиковых значений

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Объемы экспорта российской нефти приблизились к рекордным значениям, пишет Bloomberg Фото:

На второй неделе апреля объем экспорта нефти из России морским транспортом достиг 11-месячного максимума, при этом потоки из всех основных портов страны приблизились к рекордным уровням. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Экспорт нефти из России морским транспортом взлетел до 11-месячного максимума во вторую неделю апреля, при этом потоки из всех основных портов приблизились к пиковым уровням», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на прошлой неделе был зафиксирован рекордный объем поставок российской нефти на мировом рынке с мая 2023 года.

Это произошло из-за увеличения спроса и стратегии ОПЕК+ по контролю за добычей. Порты в Приморске, Усть-Луги, Новороссийске и Козьмине показали рост грузопотока. Рост экспорта нефти увеличил доходы Москвы с 1,82 миллиардов долларов до 2,15 миллиардов за неделю, заключил автор.

В 2023 году Россия заработала на экспорте энергоносителей в дружественные страны около 187 миллиардов долларов, что на 56 миллиардов больше среднего экспорта в страны Европы до введения санкций. Переориентация поставок принесла дополнительные 126,8 миллиарда долларов прибыли, превышая выпавшую выручку от поставок в Евросоюз. В декабре 2023 года экспорт сырой нефти из РФ морским транспортом за месяц вырос, достигнув 3,28 миллиона баррелей в день, передает «Ридус».

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На второй неделе апреля объем экспорта нефти из России морским транспортом достиг 11-месячного максимума, при этом потоки из всех основных портов страны приблизились к рекордным уровням. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Экспорт нефти из России морским транспортом взлетел до 11-месячного максимума во вторую неделю апреля, при этом потоки из всех основных портов приблизились к пиковым уровням», — говорится в материале агентства. Там добавили, что на прошлой неделе был зафиксирован рекордный объем поставок российской нефти на мировом рынке с мая 2023 года. Это произошло из-за увеличения спроса и стратегии ОПЕК+ по контролю за добычей. Порты в Приморске, Усть-Луги, Новороссийске и Козьмине показали рост грузопотока. Рост экспорта нефти увеличил доходы Москвы с 1,82 миллиардов долларов до 2,15 миллиардов за неделю, заключил автор. В 2023 году Россия заработала на экспорте энергоносителей в дружественные страны около 187 миллиардов долларов, что на 56 миллиардов больше среднего экспорта в страны Европы до введения санкций. Переориентация поставок принесла дополнительные 126,8 миллиарда долларов прибыли, превышая выпавшую выручку от поставок в Евросоюз. В декабре 2023 года экспорт сырой нефти из РФ морским транспортом за месяц вырос, достигнув 3,28 миллиона баррелей в день, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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