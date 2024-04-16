В Кургане на реке Тобол резко вырос уровень воды. По данным на 18:00 16 апреля, вода дошла до отметки в 768 см. (+ 16 см). Соответствующая информация опубликована на геопортале региона. До этого с 10 утра каждые два часа прибывало не более 1-3 см.
«Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 82 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда волна паводка движется на Курган — 383 см (+ 5 см).
При этом большая вода продолжает активно идти в сторону Кургана. Осадки и ветер будут ускорять течение, сообщали в региональном ЦГМС. Губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень Тобола в ряде районов региона достиг 10-метровой отметки и вся эта водная масса идет в областной центр. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
Скрин: Геоинформационный портал Курганской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане на реке Тобол резко вырос уровень воды. По данным на 18:00 16 апреля, вода дошла до отметки в 768 см. (+ 16 см). Соответствующая информация опубликована на геопортале региона. До этого с 10 утра каждые два часа прибывало не более 1-3 см. «Уровень воды в реке Тобол на 16:00 составляет 768 см (+16 см за два часа). До опасного явления — 82 см», — указано на сайте. В селе Бараба Кетовского округа, откуда волна паводка движется на Курган — 383 см (+ 5 см). При этом большая вода продолжает активно идти в сторону Кургана. Осадки и ветер будут ускорять течение, сообщали в региональном ЦГМС. Губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень Тобола в ряде районов региона достиг 10-метровой отметки и вся эта водная масса идет в областной центр. Вся актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.