Из Тюмени в армию отправили первых призывников весеннего призыва

Тюменцы отправились отдавать долг Родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени первую партию призывников отправили к местам службы. Всего их было 15 человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Сегодня в Тюмени состоялась первая отправка призывников на военную службу. Это 15 молодых людей, которые успешно завершили все мероприятия призыва — медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор. Порядка 70% призывников получают категории „А“ и „Б“», — рассказали в инфоцентре.

Всего в период весеннего призыва в армию должны отправиться более 1 800 тюменцев. Они будут служить в сухопутных, военно-космических войсках, военно-морском флоте, ракетных войсках и ВДВ.

Ранее URA.RU писало, что жителей Тюменской области также начнут вызывать на военные сборы. Их срок индивидуален: от недели до двух месяцев.