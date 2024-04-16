Из Тюмени в армию отправили первых призывников весеннего призыва

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Тюменцы отправились отдавать долг Родине Фото:

В Тюмени первую партию призывников отправили к местам службы. Всего их было 15 человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Сегодня в Тюмени состоялась первая отправка призывников на военную службу. Это 15 молодых людей, которые успешно завершили все мероприятия призыва — медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор. Порядка 70% призывников получают категории „А“ и „Б“», — рассказали в инфоцентре.

Всего в период весеннего призыва в армию должны отправиться более 1 800 тюменцев. Они будут служить в сухопутных, военно-космических войсках, военно-морском флоте, ракетных войсках и ВДВ.

Ранее URA.RU писало, что жителей Тюменской области также начнут вызывать на военные сборы. Их срок индивидуален: от недели до двух месяцев.

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В Тюмени первую партию призывников отправили к местам службы. Всего их было 15 человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Сегодня в Тюмени состоялась первая отправка призывников на военную службу. Это 15 молодых людей, которые успешно завершили все мероприятия призыва — медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор. Порядка 70% призывников получают категории „А“ и „Б“», — рассказали в инфоцентре. Всего в период весеннего призыва в армию должны отправиться более 1 800 тюменцев. Они будут служить в сухопутных, военно-космических войсках, военно-морском флоте, ракетных войсках и ВДВ. Ранее URA.RU писало, что жителей Тюменской области также начнут вызывать на военные сборы. Их срок индивидуален: от недели до двух месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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