Жителей Тюменской области начнут вызывать на военные сборы

02 апреля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

С апреля в Тюменской области начнут проходить военные сборы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Жителей Тюменской области с апреля начнут вызывать на военные сборы. Об этом во время пресс-конференции сообщил военком региона Сергей Чирков. «У нас каждый год президент Российской Федерации издает указ о проведении сборов. Каждый год у нас проходят такие сборы. Это не меняется из года в год. В этом году у нас также будут проходить сборы. Учебные сборы приписного состава, учебные сборы по постановке граждан по ВУС, тренировочные сборы. Все эти сборы будут проводиться в соответствии с графиками, которые были составлены еще год назад. Поэтому все по плану, прошу никого не паниковать. Даже тех, кто получает повестки для привлечения на сборы. Срок каждых конкретных сборов индивидуален: от недели до двух месяцев. Уже с апреля месяца мы начинаем граждан привлекать на данные сборы», — заявил военный комиссар Тюменской области. При этом, Чирков не стал озвучивать конкретную дату начала учебных сборов. Также он не стал говорить о том, сколько жителей Тюменской области будут на них вызваны. Ранее агентство писало о том, что призывники Тюменской области не будут получать электронные повестки через Госуслуги во время весеннего призыва. По словам военного комиссара региона, подобная система оповещения начнет работать не раньше октября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тюменской области с апреля начнут вызывать на военные сборы. Об этом во время пресс-конференции сообщил военком региона Сергей Чирков. «У нас каждый год президент Российской Федерации издает указ о проведении сборов. Каждый год у нас проходят такие сборы. Это не меняется из года в год. В этом году у нас также будут проходить сборы. Учебные сборы приписного состава, учебные сборы по постановке граждан по ВУС, тренировочные сборы. Все эти сборы будут проводиться в соответствии с графиками, которые были составлены еще год назад. Поэтому все по плану, прошу никого не паниковать. Даже тех, кто получает повестки для привлечения на сборы. Срок каждых конкретных сборов индивидуален: от недели до двух месяцев. Уже с апреля месяца мы начинаем граждан привлекать на данные сборы», — заявил военный комиссар Тюменской области. При этом, Чирков не стал озвучивать конкретную дату начала учебных сборов. Также он не стал говорить о том, сколько жителей Тюменской области будут на них вызваны. Ранее агентство писало о том, что призывники Тюменской области не будут получать электронные повестки через Госуслуги во время весеннего призыва. По словам военного комиссара региона, подобная система оповещения начнет работать не раньше октября 2024 года.