Зеленский: Украина готова к переговорам о мире

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Украина заинтересована в скором завершении конфликта, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готова к диалогу о прекращении конфликта с теми, кто «искренне стремится к миру». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я готов к переговорам с теми, кто хочет мира», — передает слова Зеленского PBS. По его словам, российское руководство якобы не проявляет желания вести конструктивные переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина осведомлена о позиции России благодаря собственным разведданным, а также информации, предоставленной США.

Президент Украины выразил мнение, что инициатива по урегулированию конфликта должна исходить от Киева, который стремится к завершению вооруженных столкновений. Планируемый саммит по «формуле мира», предложенный Украиной и запланированный на июнь в Швейцарии, пройдет без участия России, чтобы не допустить блокировки плана со стороны Москвы, пояснил украинский президент.

Россия рассмотрит возможность перемирия с Украиной на время Олимпиады в Париже, но позиция Киева усложняет этот процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона о мире остается неофициальной, а предыдущие предложения о перемирии были отклонены Украиной.

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Украина готова к диалогу о прекращении конфликта с теми, кто «искренне стремится к миру». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Я готов к переговорам с теми, кто хочет мира», — передает слова Зеленского PBS. По его словам, российское руководство якобы не проявляет желания вести конструктивные переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина осведомлена о позиции России благодаря собственным разведданным, а также информации, предоставленной США. Президент Украины выразил мнение, что инициатива по урегулированию конфликта должна исходить от Киева, который стремится к завершению вооруженных столкновений. Планируемый саммит по «формуле мира», предложенный Украиной и запланированный на июнь в Швейцарии, пройдет без участия России, чтобы не допустить блокировки плана со стороны Москвы, пояснил украинский президент. Россия рассмотрит возможность перемирия с Украиной на время Олимпиады в Париже, но позиция Киева усложняет этот процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона о мире остается неофициальной, а предыдущие предложения о перемирии были отклонены Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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