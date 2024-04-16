Зеленский: Украина готова к переговорам о мире

16 апреля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Украина заинтересована в скором завершении конфликта, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова к диалогу о прекращении конфликта с теми, кто «искренне стремится к миру». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Я готов к переговорам с теми, кто хочет мира», — передает слова Зеленского PBS. По его словам, российское руководство якобы не проявляет желания вести конструктивные переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина осведомлена о позиции России благодаря собственным разведданным, а также информации, предоставленной США. Президент Украины выразил мнение, что инициатива по урегулированию конфликта должна исходить от Киева, который стремится к завершению вооруженных столкновений. Планируемый саммит по «формуле мира», предложенный Украиной и запланированный на июнь в Швейцарии, пройдет без участия России, чтобы не допустить блокировки плана со стороны Москвы, пояснил украинский президент. Россия рассмотрит возможность перемирия с Украиной на время Олимпиады в Париже, но позиция Киева усложняет этот процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона о мире остается неофициальной, а предыдущие предложения о перемирии были отклонены Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готова к диалогу о прекращении конфликта с теми, кто «искренне стремится к миру». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Я готов к переговорам с теми, кто хочет мира», — передает слова Зеленского PBS. По его словам, российское руководство якобы не проявляет желания вести конструктивные переговоры. Зеленский подчеркнул, что Украина осведомлена о позиции России благодаря собственным разведданным, а также информации, предоставленной США. Президент Украины выразил мнение, что инициатива по урегулированию конфликта должна исходить от Киева, который стремится к завершению вооруженных столкновений. Планируемый саммит по «формуле мира», предложенный Украиной и запланированный на июнь в Швейцарии, пройдет без участия России, чтобы не допустить блокировки плана со стороны Москвы, пояснил украинский президент. Россия рассмотрит возможность перемирия с Украиной на время Олимпиады в Париже, но позиция Киева усложняет этот процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инициатива французского лидера Эммануэля Макрона о мире остается неофициальной, а предыдущие предложения о перемирии были отклонены Украиной.