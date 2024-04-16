В Соцфонде рассказали, выплатят ли майские пенсии досрочно

Соцфонд начнет выплаты пенсий за май в обычные сроки

16 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Майские пенсии будут выплачены в стандартные сроки, заявили в Соцфонде РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплаты пенсий за май, а также другие пособия на детей и единое пособие за апрель будут произведены в обычные сроки. Об этом рассказали в Социальном фонде России. «Социальный фонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена», — говорится на официальном сайте Соцфонда. Там добавили, что доставка пенсий начинается не ранее 3-го числа месяца, как для начислений на банковские карты, так и для выплат через почту. В текущем году 2 и 3 мая являются рабочими днями, а для большинства отделений почтовой связи суббота 4 мая является рабочей. Таким образом в Соцфонде отметили, что нет необходимости в досрочной доставке пенсий на следующий месяц. Более того, это не предусмотрено законодательством. Согласно закону, выплата и доставка пенсий производятся за текущий месяц. В случае выпадения дня доставки на выходной или праздничный день пенсию могут начислить досрочно, но в течение того же месяца. Единственным исключением является выплата пенсий за январь в конце декабря. Пособия на детей Социальный фонд предоставляет в определенный день — 3-е число текущего месяца за прошлый месяц. Учитывая, что 3 мая является рабочим днем, изменений в графике выплат также не предвидится, заключили в Соцфонде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выплаты пенсий за май, а также другие пособия на детей и единое пособие за апрель будут произведены в обычные сроки. Об этом рассказали в Социальном фонде России. «Социальный фонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена», — говорится на официальном сайте Соцфонда. Там добавили, что доставка пенсий начинается не ранее 3-го числа месяца, как для начислений на банковские карты, так и для выплат через почту. В текущем году 2 и 3 мая являются рабочими днями, а для большинства отделений почтовой связи суббота 4 мая является рабочей. Таким образом в Соцфонде отметили, что нет необходимости в досрочной доставке пенсий на следующий месяц. Более того, это не предусмотрено законодательством. Согласно закону, выплата и доставка пенсий производятся за текущий месяц. В случае выпадения дня доставки на выходной или праздничный день пенсию могут начислить досрочно, но в течение того же месяца. Единственным исключением является выплата пенсий за январь в конце декабря. Пособия на детей Социальный фонд предоставляет в определенный день — 3-е число текущего месяца за прошлый месяц. Учитывая, что 3 мая является рабочим днем, изменений в графике выплат также не предвидится, заключили в Соцфонде.