Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он был единодушным: «виновен, снисхождения не заслуживает». Подсудимого, экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина коллегия заседателей также признала виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов, передает журналист URA.RU из зала суда.
«Присяжные признали экс-ревизора Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, которое произошло в 2020 году. Также коллегия признала Чекина виновным в убийстве бизнесмена Руппеля и мошенничестве», — сообщил корреспондент.
Виновность Чекина в убийстве бизнесмена Израилова и покушении на убийство зампрокурора Дамирова, по мнению коллегии заседателей, не доказана. Судья, рассматривающий дело об убийстве прокурора ХМАО Бедерина, 5 раз требовал от присяжных исправить вердикт. Они возвращались в совещательную комнату, чтобы устранить нарушения в формулировках.
Ранее URA.RU писало о том, что Чекин отказался признавать себя виновным. Он заявил, что был в хороших отношениях с убитыми бизнесменами, а к организации убийства прокурора не имеет отношения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!