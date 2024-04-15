15 апреля 2024

Присяжные признали экс-ревизора виновным в убийстве прокурора ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд
Присяжные признали экс-ревизора Юрия Чекина в убийстве прокурора ХМАО Фото:

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он был единодушным: «виновен, снисхождения не заслуживает». Подсудимого, экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина коллегия заседателей также признала виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Присяжные признали экс-ревизора Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, которое произошло в 2020 году. Также коллегия признала Чекина виновным в убийстве бизнесмена Руппеля и мошенничестве», — сообщил корреспондент.

Виновность Чекина в убийстве бизнесмена Израилова и покушении на убийство зампрокурора Дамирова, по мнению коллегии заседателей, не доказана. Судья, рассматривающий дело об убийстве прокурора ХМАО Бедерина, 5 раз требовал от присяжных исправить вердикт. Они возвращались в совещательную комнату, чтобы устранить нарушения в формулировках.

Ранее URA.RU писало о том, что Чекин отказался признавать себя виновным. Он заявил, что был в хороших отношениях с убитыми бизнесменами, а к организации убийства прокурора не имеет отношения.

Юрий Чекин в ожидании вердикта присяжных
Юрий Чекин в ожидании вердикта присяжных
Фото:

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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Он был единодушным: «виновен, снисхождения не заслуживает». Подсудимого, экс-ревизора югорского КРУ Минфина РФ Юрия Чекина коллегия заседателей также признала виновным в мошенничестве и убийстве одного из бизнесменов, передает журналист URA.RU из зала суда. «Присяжные признали экс-ревизора Чекина виновным в убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина, которое произошло в 2020 году. Также коллегия признала Чекина виновным в убийстве бизнесмена Руппеля и мошенничестве», — сообщил корреспондент. Виновность Чекина в убийстве бизнесмена Израилова и покушении на убийство зампрокурора Дамирова, по мнению коллегии заседателей, не доказана. Судья, рассматривающий дело об убийстве прокурора ХМАО Бедерина, 5 раз требовал от присяжных исправить вердикт. Они возвращались в совещательную комнату, чтобы устранить нарушения в формулировках. Ранее URA.RU писало о том, что Чекин отказался признавать себя виновным. Он заявил, что был в хороших отношениях с убитыми бизнесменами, а к организации убийства прокурора не имеет отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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