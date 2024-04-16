Тюменские таксисты придумали, как заработать на паводке

Таксисты едут из Тюмени в Казанский район, чтобы заработать на паводке

16 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

В тюменских районах, оказавшихся в зоне подтопления, резко вырос спрос на услуги такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU Частные извозчики из Тюмени едут в Ишимский и Казанский районы (Тюменская область), оказавшиеся в зоне паводка, чтобы заработать на людях, пытающихся спастись от ЧС. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. По его словам, на фоне подтоплений в указанных муниципалитетах резко вырос спрос на услуги такси. «Речь идет о частных извозчиках, которые работают на себя. Это так называемые таксисты — „бомбилы“. Они действительно едут в Ишимский и Казанский районы, потому что на фоне подтоплений там резко вырос спрос на услуги такси. При эвакуации местные жители пытаются спасти свое имущество. А для этого зачастую необходим автомобиль, который есть далеко не в каждой семье. Тюменские таксисты таким людям готовы помочь. Естественно, не бесплатно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне ажиотажного спроса в Ишимском и Казанском районе выросли цены на услуги такси. «Средний ценник вырос в два-три раза. Конечная стоимость зависит от ряда факторов: расстояния, наличия багажа, его габаритов и т. д.», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что Ишимский и Казанский районы Тюменской области оказались в зоне вероятного подтопления. Глава региона Александр Моор призвал жителей указанных муниципалитетов незамедлительно приступить к эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Частные извозчики из Тюмени едут в Ишимский и Казанский районы (Тюменская область), оказавшиеся в зоне паводка, чтобы заработать на людях, пытающихся спастись от ЧС. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. По его словам, на фоне подтоплений в указанных муниципалитетах резко вырос спрос на услуги такси. «Речь идет о частных извозчиках, которые работают на себя. Это так называемые таксисты — „бомбилы“. Они действительно едут в Ишимский и Казанский районы, потому что на фоне подтоплений там резко вырос спрос на услуги такси. При эвакуации местные жители пытаются спасти свое имущество. А для этого зачастую необходим автомобиль, который есть далеко не в каждой семье. Тюменские таксисты таким людям готовы помочь. Естественно, не бесплатно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне ажиотажного спроса в Ишимском и Казанском районе выросли цены на услуги такси. «Средний ценник вырос в два-три раза. Конечная стоимость зависит от ряда факторов: расстояния, наличия багажа, его габаритов и т. д.», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что Ишимский и Казанский районы Тюменской области оказались в зоне вероятного подтопления. Глава региона Александр Моор призвал жителей указанных муниципалитетов незамедлительно приступить к эвакуации.