Тюменские таксисты придумали, как заработать на паводке

Частные извозчики из Тюмени едут в Ишимский и Казанский районы (Тюменская область), оказавшиеся в зоне паводка, чтобы заработать на людях, пытающихся спастись от ЧС. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. По его словам, на фоне подтоплений в указанных муниципалитетах резко вырос спрос на услуги такси.
«Речь идет о частных извозчиках, которые работают на себя. Это так называемые таксисты — „бомбилы“. Они действительно едут в Ишимский и Казанский районы, потому что на фоне подтоплений там резко вырос спрос на услуги такси. При эвакуации местные жители пытаются спасти свое имущество. А для этого зачастую необходим автомобиль, который есть далеко не в каждой семье. Тюменские таксисты таким людям готовы помочь. Естественно, не бесплатно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что на фоне ажиотажного спроса в Ишимском и Казанском районе выросли цены на услуги такси. «Средний ценник вырос в два-три раза. Конечная стоимость зависит от ряда факторов: расстояния, наличия багажа, его габаритов и т. д.», — отметил инсайдер URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что Ишимский и Казанский районы Тюменской области оказались в зоне вероятного подтопления. Глава региона Александр Моор призвал жителей указанных муниципалитетов незамедлительно приступить к эвакуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Частные извозчики из Тюмени едут в Ишимский и Казанский районы (Тюменская область), оказавшиеся в зоне паводка, чтобы заработать на людях, пытающихся спастись от ЧС. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. По его словам, на фоне подтоплений в указанных муниципалитетах резко вырос спрос на услуги такси. «Речь идет о частных извозчиках, которые работают на себя. Это так называемые таксисты — „бомбилы“. Они действительно едут в Ишимский и Казанский районы, потому что на фоне подтоплений там резко вырос спрос на услуги такси. При эвакуации местные жители пытаются спасти свое имущество. А для этого зачастую необходим автомобиль, который есть далеко не в каждой семье. Тюменские таксисты таким людям готовы помочь. Естественно, не бесплатно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне ажиотажного спроса в Ишимском и Казанском районе выросли цены на услуги такси. «Средний ценник вырос в два-три раза. Конечная стоимость зависит от ряда факторов: расстояния, наличия багажа, его габаритов и т. д.», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что Ишимский и Казанский районы Тюменской области оказались в зоне вероятного подтопления. Глава региона Александр Моор призвал жителей указанных муниципалитетов незамедлительно приступить к эвакуации.