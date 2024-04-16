В тюменском селе частью дамбы сделали жилой дом. Фото, видео

16 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Песок и мешки с ним у дома уложили таким образом, что паводок уничтожит строение (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Пахомова Ишимского района, которое попало в зону затопления, частью дамбы сделали частный дом местных жителей. О ситуации URA.RU рассказал сын сельчан. «Жители села Пахомова построили дамбу, сделав из дома моих родителей ее продолжение. С фразой: „Вашу халупу затопит и ничего страшного, а у нас дома имущество“. Глава администрации Пахомовского района, грубо говоря, послала родителей и меня по телефону, с общим посылом, что ее это не волнует», — рассказал URA.RU молодой человек. Он добавил, что родители купили данный дом на последние деньги. Их мечтой было жить с выходом к полю. «Как я понял, когда местные жители приехали в администрацию Пахомовского района, им выдали только мешки с песком, и сказали делать, что они хотят. А когда мои родители приехали в администрацию им сказали, что никто ничего не давал и не говорил, и сообщили, что вообще эвакуируют другой район», — отметил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Пахомовского сельского поселения. Главы мэрии Ольги Буториной на месте не оказалось, она находится на выезде. «Глава на эвакуации. Мы работаем до 16:00. Я не уполномочена давать вам комментарии на эту тему. В Пахомово глава еще даже не была, сейчас выселяем сады, они первоочередные на подтопление», — подчеркнула сотрудница администрации, ответившая на звонок журналиста. Как ранее писало агентство, село Пахомово попало в список населенных пунктов Ишимского района, которые находятся в зоне затопления. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Пахомова Ишимского района, которое попало в зону затопления, частью дамбы сделали частный дом местных жителей. О ситуации URA.RU рассказал сын сельчан. «Жители села Пахомова построили дамбу, сделав из дома моих родителей ее продолжение. С фразой: „Вашу халупу затопит и ничего страшного, а у нас дома имущество“. Глава администрации Пахомовского района, грубо говоря, послала родителей и меня по телефону, с общим посылом, что ее это не волнует», — рассказал URA.RU молодой человек. Он добавил, что родители купили данный дом на последние деньги. Их мечтой было жить с выходом к полю. «Как я понял, когда местные жители приехали в администрацию Пахомовского района, им выдали только мешки с песком, и сказали делать, что они хотят. А когда мои родители приехали в администрацию им сказали, что никто ничего не давал и не говорил, и сообщили, что вообще эвакуируют другой район», — отметил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Пахомовского сельского поселения. Главы мэрии Ольги Буториной на месте не оказалось, она находится на выезде. «Глава на эвакуации. Мы работаем до 16:00. Я не уполномочена давать вам комментарии на эту тему. В Пахомово глава еще даже не была, сейчас выселяем сады, они первоочередные на подтопление», — подчеркнула сотрудница администрации, ответившая на звонок журналиста. Как ранее писало агентство, село Пахомово попало в список населенных пунктов Ишимского района, которые находятся в зоне затопления.